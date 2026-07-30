Zekeriya Say yazdı: Takunyalı Özel! "Biz dini yaşarız, tüccarlığını siz yaparsınız"

Yeni Akit Gazetesi yazarı Zekeriya Say, "Takunyalı Özel!" başlıklı köşe yazısında, Türkiye'de geçmişte ibadetlerini yerine getiren muhafazakâr siyasetçilerin çeşitli eleştirilere maruz kaldığını hatırlatarak, bugün aynı çevrelerin farklı siyasi isimlere yönelik yaklaşımını değerlendirdi.

Özal ve Erbakan örneklerini hatırlattı

Say, yazısında merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın ibadetleri nedeniyle yıllarca hedef gösterildiğini, cuma namazları, abdest almaları ve kamuoyu önünde ibadet etmelerinin dönemin bazı medya organlarınca eleştiri konusu yapıldığını ifade etti.

Yazar, Erbakan'ın çeşitli dönemlerde namaz kılmasının "şov" olarak nitelendirildiğini, Özal'ın ise "takunyalı" şeklinde yaftalandığını belirterek, o dönemde muhafazakâr siyasetçilere yönelik çifte standart uygulandığını savundu.

"Seçim yaklaşınca camiye koşuyorlar"

Yazısında, geçmiş yıllarda Deniz Baykal, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun ibadetleri üzerinden yapılan tartışmalara da değinen Say, seçim dönemlerinde bazı siyasetçilerin dini sembolleri öne çıkardıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Takunyalı Özel"

Zekeriya Say, CHP'den ayrılarak Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'in, parti kuruluşunu ilan etmeden önce Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde cuma namazı kılması ve abdest alırken çekilen görüntülerinin kamuoyuna yansımasını da yazısında değerlendirdi.

Yazısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce dile getirdiği, "Biz dini yaşarız, tüccarlığını siz yaparsınız." sözünü hatırlatarak tamamlayan Say, Özel'in kamuoyu önündeki görüntülerine ilişkin eleştirilerini paylaştı.

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