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1 Ağustos’tan sonra eskisi gibi olmayacak: Fal ve kumar reklamlarına son

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1 Ağustos’tan sonra eskisi gibi olmayacak: Fal ve kumar reklamlarına son

Vatandaşın cebine ve inancına göz diken uyduruk astrolog, medyum ve yasa dışı kumar çetelerine geçit yok! Ticaret Bakanlığı, 1 Ağustos’ta yürürlüğe girecek yeni kararla toplumun duygu ve tecrübe eksikliğini sömüren şarlatanların ve kumar bağımlılığı yayan odakların reklam kapısını tamamen kapattı.

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Foto - 1 Ağustos’tan sonra eskisi gibi olmayacak: Fal ve kumar reklamlarına son

Dijital mecralarda vatandaşın cebine göz diken, manevi duygularını ve merakını istismar eden şarlatanlara karşı devlet kararlılığını bir kez daha gösterdi. Ticaret Bakanlığı, 1 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni yönetmelikle astrolog, medyum, falcı adı altındaki üfürükçüler ile yasa dışı bahis ve şans oyunu çetelerinin reklam faaliyetlerine devasa bir yasak getirdi. Tüketiciyi yanıltan ve haksız kazanç sağlayan bu odaklara karşı denetimler en üst seviyeden sürdürülecek.

#2
Foto - 1 Ağustos’tan sonra eskisi gibi olmayacak: Fal ve kumar reklamlarına son

Ticaret Bakanlığı, 1 Ağustos’ta yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle astrolog, medyum ve benzeri hizmetlere ilişkin reklamlar ile yasa dışı bahis ve şans oyunları reklamlarının yasak kapsamını genişletti. Ticaret Bakanlığı, reklam ve ticari uygulamalarda tüketicilerin yanıltılmasını önlemek, dijital mecralarda güvenilir bir reklam ortamı oluşturmak ve hukuka aykırı tanıtımlarla mücadeleyi güçlendirmek amacıyla önemli düzenlemeleri hayata geçiriyor.

#3
Foto - 1 Ağustos’tan sonra eskisi gibi olmayacak: Fal ve kumar reklamlarına son

Bu kapsamda, 1 Temmuz 2026 tarihli ve 33297 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’, 1 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe giriyor.

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Foto - 1 Ağustos’tan sonra eskisi gibi olmayacak: Fal ve kumar reklamlarına son

Yeni düzenlemeyle, falcı, medyum, astrolog ve benzeri kişiler tarafından sunulan hizmetlere ilişkin reklamlar ile yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına yönelik reklam yasağının kapsamı genişletildi ve yasa dışı şans oyunlarına ilişkin reklamlar da yasak kapsamına alındı. Söz konusu düzenleme ile tüketicilerin hukuka aykırı faaliyetlere yönlendirilmesinin önüne geçilmesi, yanıltıcı reklamların engellenmesi ve dijital mecralarda daha güvenilir bir reklam ortamının güçlendirilmesi amaçlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada ise tüketicileri yanıltan, bilgi ve tecrübe eksikliklerini istismar eden, hukuka aykırı ticari uygulamalara zemin hazırlayan ve haksız rekabete neden olan reklam ve ticari uygulamalara karşı denetimlerinin etkin, yaygın ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

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