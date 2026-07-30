Üç haftalık izin bitti ama... Galatasaray'da Davinson Sanchez krizi büyüyor: Karar çıkacak mı?

Menajerler tarafından sarı-kırmızılı ekibe de önerilen John Stones, Inter’e transfer olmaya çok yakın. Perşembe günü (30 Temmuz) sağlık kontrolünden geçmesi beklenen Stones’un İtalya’ya gidişi, Galatasaray’ın Romero transferindeki en büyük rakiplerinden biri olan Inter seçeneğini devreden çıkardı. SIRADA BARÇA'NIN ELENMESİ VAR Ancak Romero cephesinde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sportitalia’nın haberine göre "Cuti" lakaplı Arjantinli stoper, önceliğini hâlâ Barcelona’ya vermiş durumda. Katalan devinin transferi bitirebilmesi için mevcut stoperlerinden biriyle yollarını ayırması gerekiyor. Romero, İspanyol temsilcisinden gelecek hamleyi beklerken Galatasaray yönetimi de süreci yakından takip ediyor.