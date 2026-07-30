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Üç haftalık izin bitti ama... Galatasaray'da Davinson Sanchez krizi büyüyor: Karar çıkacak mı?

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Üç haftalık izin bitti ama... Galatasaray'da Davinson Sanchez krizi büyüyor: Karar çıkacak mı?

Dünya Kupası sonrası izin süresi dolmasına rağmen hâlâ kampa katılmayan Davinson Sanchez, Galatasaray’da krizin fitilini ateşledi. Kolombiyalı stoperi Como’ya satıp yerini Cristian Romero ile doldurmak isteyen sarı-kırmızılılara, John Stones’un Inter’e gidişiyle dev bir fırsat doğdu. Ancak Romero’nun Barcelona bekleyişi transferdeki dengeleri altüst etti. Davinson gecikti, Inter aradan çekildi, gözler Katalan devinin atacağı adıma çevrildi!

#1
Foto - Üç haftalık izin bitti ama... Galatasaray'da Davinson Sanchez krizi büyüyor: Karar çıkacak mı?

Galatasaray’da Davinson Sanchez bilmecesi giderek tırmanıyor. Kolombiya Milli Takımı ile Dünya Kupasına 7 Temmuz’da veda eden tecrübeli stoper, kendisine tanınan 3 haftalık izin süresi tamamlanmasına rağmen halen kamp çalışmalarına katılmadı.

#2
Foto - Üç haftalık izin bitti ama... Galatasaray'da Davinson Sanchez krizi büyüyor: Karar çıkacak mı?

Aynı gün turnuvadan elenen Fenerbahçe’nin kalecisi Ederson takıma katılalı neredeyse 10 gün olurken, turnuvada 3.’lük maçı oynayan N'Golo Kante bile kulübüne döndü. Kolombiyalı savunmacının gecikmesi teknik heyetin ve yönetimin sabrını taşırma noktasına getirdi. ROMERO, OKAN BURUK'UN GÖZDESİ Sarı-kırmızılılar, takımdan ayrılma isteği bilinen Davinson’u İtalyan ekibi Como’ya satıp, stoper bölgesindeki boşluğu Tottenham’ın yıldızı Cristian Romero ile doldurmayı hedefliyor. Bu doğrultuda Galatasaray’ın elini rahatlatan kritik bir transfer gelişmesi yaşandı.

#3
Foto - Üç haftalık izin bitti ama... Galatasaray'da Davinson Sanchez krizi büyüyor: Karar çıkacak mı?

Menajerler tarafından sarı-kırmızılı ekibe de önerilen John Stones, Inter’e transfer olmaya çok yakın. Perşembe günü (30 Temmuz) sağlık kontrolünden geçmesi beklenen Stones’un İtalya’ya gidişi, Galatasaray’ın Romero transferindeki en büyük rakiplerinden biri olan Inter seçeneğini devreden çıkardı. SIRADA BARÇA'NIN ELENMESİ VAR Ancak Romero cephesinde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sportitalia’nın haberine göre "Cuti" lakaplı Arjantinli stoper, önceliğini hâlâ Barcelona’ya vermiş durumda. Katalan devinin transferi bitirebilmesi için mevcut stoperlerinden biriyle yollarını ayırması gerekiyor. Romero, İspanyol temsilcisinden gelecek hamleyi beklerken Galatasaray yönetimi de süreci yakından takip ediyor.

#4
Foto - Üç haftalık izin bitti ama... Galatasaray'da Davinson Sanchez krizi büyüyor: Karar çıkacak mı?

Sarı-kırmızılı yönetim, Davinson Sanchez’in durumunu netleştirip Como ile el sıkışmayı planlarken, Romero transferinde Barcelona’nın atacağı adımlara göre stratejisini belirleyecek. Savunma hattında tam anlamıyla bir domino etkisi yaşanırken, gözler Kolombiyalı stoperin kampa katılacağı tarihe ve transferde yaşanacak son dakika gelişmelerine çevrildi.

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