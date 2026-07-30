Üç haftalık izin bitti ama... Galatasaray'da Davinson Sanchez krizi büyüyor: Karar çıkacak mı?
Dünya Kupası sonrası izin süresi dolmasına rağmen hâlâ kampa katılmayan Davinson Sanchez, Galatasaray’da krizin fitilini ateşledi. Kolombiyalı stoperi Como’ya satıp yerini Cristian Romero ile doldurmak isteyen sarı-kırmızılılara, John Stones’un Inter’e gidişiyle dev bir fırsat doğdu. Ancak Romero’nun Barcelona bekleyişi transferdeki dengeleri altüst etti. Davinson gecikti, Inter aradan çekildi, gözler Katalan devinin atacağı adıma çevrildi!