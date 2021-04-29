Zekât uyarısı: Ev için para biriktirenler dikkat!

İTTİHADUL ULEMA Fetva Kurulu "Ev almak için biriktirilen paraya zekât düşer mi?" sorusuna yanıt verdi.

Fetvada, şu ifadelere yer verildi.

"Biriktirilen para nisaba ulaşıp üzerinden bir yıl geçtikten sonra zekâtının verilmesi gerekir. Söz konusu paranın hangi ihtiyaç için biriktirildiği bu hükmü değiştirmez. Zira insanlar genelde bir şeyler almak için para biriktirir. Her birinin ihtiyacı farklıdır; kimileri ev ve araba almak için biriktirirken kimileri de evlilik için biriktirir.

Mümin, zekât verdiğinde malının eksileceği endişesini taşımamalıdır. Muhakkak ki zekât dünya ve ahiret kazancının en bereketlilerindendir. Nitekim Peygamber Efendimiz (aleyhissalatu vesselam) şöyle buyurmaktadır: Sadaka vermekle mal eksilmez (Müslim, Birr, 69, No: 2588)."