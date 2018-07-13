“Zeka Küpü” projesiyle 50 bin çocuğa ulaşacak

Turkcell’in Anadolu’daki genç dahileri desteklemek amacıyla hayata geçirdiği, “Zeka Küpü” projesinin yeni durağı Ordu’nun Altınordu ilçesine bağlı Kökenli Köyü oldu. Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde 2016’da başlatılan ve okullara teknoloji laboratuvarlarının açıldığı proje kapsamında, Kökenli Köyü Ortaokulu’ndaki öğrencilerin kısıtlı imkanlarla hayata geçirdikleri teknoloji projelerine destek vermek amacıyla “Turkcell Zeka Küpü Sınıfı” açıldı.

UMUTLAR NOBEL İÇİN YEŞERDİ

Teknoloji sınıfının açılışı eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Hilmi Güler, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, Kökenli İlkokul ve Ortaokulu Müdürü Ali Osman Kuru, çocuklar ve ailelerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Güler, “Buradan yeni Nobel’li bilim adamlarının yetişmesini umut ediyoruz. Burası köy değil, burası bir çekim merkezi, buraya hizmet etmeye mecburuz. Burada bir yeni yıldızlar yetiştiriyoruz. Ay tutulur, güneş tutulur ama yıldızlar tutulamaz” dedi.