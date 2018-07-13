0553 313 94 23

“Zeka Küpü” projesiyle 50 bin çocuğa ulaşacak

Turkcell’in Anadolu’daki genç dahileri desteklemek amacıyla hayata geçirdiği, “Zeka Küpü” projesinin yeni durağı Ordu’nun Altınordu ilçesine bağlı Kökenli Köyü oldu

13 Temmuz 2018 Cuma 11:07
“Zeka Küpü” projesiyle 50 bin çocuğa ulaşacak

Turkcell’in Anadolu’daki genç dahileri desteklemek amacıyla hayata geçirdiği, “Zeka Küpü” projesinin yeni durağı Ordu’nun Altınordu ilçesine bağlı Kökenli Köyü oldu. Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde 2016’da başlatılan ve okullara teknoloji laboratuvarlarının açıldığı proje kapsamında, Kökenli Köyü Ortaokulu’ndaki öğrencilerin kısıtlı imkanlarla hayata geçirdikleri teknoloji projelerine destek vermek amacıyla “Turkcell Zeka Küpü Sınıfı” açıldı.

UMUTLAR NOBEL İÇİN YEŞERDİ

Teknoloji sınıfının açılışı eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Hilmi Güler, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, Kökenli İlkokul ve Ortaokulu Müdürü Ali Osman Kuru, çocuklar ve ailelerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Güler, “Buradan yeni Nobel’li bilim adamlarının yetişmesini umut ediyoruz. Burası köy değil, burası bir çekim merkezi, buraya hizmet etmeye mecburuz. Burada bir yeni yıldızlar yetiştiriyoruz. Ay tutulur, güneş tutulur ama yıldızlar tutulamaz” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 11:07
  1. Ordu
  2. teknoloji
  3. Turkcell
  4. zeka küpü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan 'depar at' dedi, bakan talimatı verdi!
    1. Erdoğan 'depar at' dedi, bakan..
    2. Şok tedavisi nedir? Nasıl yapılır?
    3. Sözleri Avrupa'ya korku saldı: Asla,..
    4. AK Partili isim: İsrail sabrımızı..
    5. Mehmetçik hazırlandı rejim ve PYD kaçtı
    6. Şeref madalyası verilen Yıldırım'dan..
    7. 60 kanalda 15 Temmuz yayını yapılacak
    8. Başkentte duygu dolu anlar!..
    9. Lise yerleştirme tercih sonuçları..
    10. NATO’nun yıldızı
    11. Adnan Oktar'ın malikanesindeki..
    12. Batı, kuklalarını fonlarla oynatıyor
    13. Kanlı Ay tutulması nedir? Kanlı Ay..
    14. Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9...
    15. Sürücüsüz metronun seferlerine ara..
    16. Şırnak’ta teröre rağmen eğitimdeki..
    17. MEB lise nakilleri nereden yapılacak?
    18. Dikey geçiş sınavı 81 ilde yapılacak
    19. İstanbul yollarına 2 milyon ton asfalt
    20. Başkan Erdoğan: Binali Yıldırım..
    NATO Zirvesi'nde Trump Erdoğan'ın arkasından bakın ne demiş!
    NATO Zirvesi'nde Trump Erdoğan'ın arkasından bakın ne demiş!
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    Silivri TOKİ kura sonuçları isim listesi 2018 TOKİ Silivri çekiliş
    Beyni yiyip bitiren gıdaların listesi yayınlandı!
    Beyni yiyip bitiren gıdaların listesi yayınlandı!
    Öldürülen teröristin cebinden şehidin parası çıktı
    Öldürülen teröristin cebinden şehidin parası çıktı
    15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un kardeşi verilen kararlara tepki gösterdi
    15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un kardeşi verilen kararlara tepki gösterdi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Aleksis Çipras'tan Erdoğan itirafı
    Aleksis Çipras'tan Erdoğan itirafı
    Adnan Oktar çetesinin kaçan eski üyeleri konuştu! Değirmenin suyu...
    Adnan Oktar çetesinin kaçan eski üyeleri konuştu! Değirmenin suyu...