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Ekonomi Zeka Gücü’nün özel yetenekli çocukları TEKNOFEST finallerinde
Ekonomi

Zeka Gücü’nün özel yetenekli çocukları TEKNOFEST finallerinde

Turkcell’in özel yetenekli çocukları geleceğin dünyasına hazırlamak amacıyla hayata geçirdiği Zeka Gücü Sınıfl arı, yüzlerce proje ile Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te finale kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-19 10:03:00 -
Zeka Gücü’nün özel yetenekli çocukları TEKNOFEST finallerinde

Turkcell tarafından Türkiye’de eğitim veren 10 BİLSEM’de bulunan Zeka Gücü Teknoloji Sınıfl arı da ürettiği yeni teknolojilerle yarışmada 50 projeyle 24-27 Eylül tarihlerinde yapılacak olan finallere kaldı. Zeka Gücü Projesi kapsamında Turkcell’in donanımlı materyal desteği sağladığı diğer 35 BİLSEM’de eğitim gören öğrenciler de 67 projeyle finallere kalarak büyük ödül için yarışmaya hak kazandı.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Mühendislerimizi desteklemek için yürütülen TEKNOFEST gibi, ilk yılından itibaren global arenada dahi ses getiren projede Turkcell olarak desteklediğimiz öğrencilerimizin finallerde yarışacağını görmek, teknoloji ve eğitim alanında yürüttüğümüz sosyal sorumluluk projelerimizin Türkiye için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ispat ediyor. Tüm öğrencilerimize finallerde başarılar diliyorum” değerlendirmesinde bulundu.

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