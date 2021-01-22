‘Zeka Gücü’ ve ‘İçimdeki Hazine’ projeleri dünyaya örnek oldu

Türkiye’den yalnızca Turkcell uygulamalarının girdiği listede on ülkeden toplamda on bir proje yer aldı.



Dünyadan örnekler topluyor



Aralarında Türkiye’nin de olduğu 150 ülkede 430 bine yakın üyesi bulunan enstitü, çocuklarla ilgili mobil uygulamalar ve bu uygulamaların veri gizliliği / şeffaflığı yönünden uygunluğuna yönelik tüm dünyadan örnekler topluyor, ardından da bu uygulamaları bağlantılı olduğu yayınlarda ayrıntılı şekilde anlatıyor.



Türkiye’den kazandığını Türkiye’ye veriyor



Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında geliştirdikleri uygulamaların dünya çapında saygın kuruluşlar tarafından örnek gösterilmesinden büyük mutluluk ve gurur duyduklarını belirtti. Ergenekon “İçinde olduğumuz pandemi süreci, toplumsal fayda gözeten teknoloji odaklı projelerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Turkcell kurulduğu günden bu yana Türkiye’den kazandığını yine Türkiye’ye veren bir şirket oldu. Önümüzdeki dönemde de teknolojik altyapımız ve bilgi birikimimiz ile sosyal engelleri kaldıracak ve toplumsal fırsat eşitliğine destek olacak uygulamaları hayata geçirmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.