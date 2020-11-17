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Biyografi Zehra Zümrüt Selçuk kimdir? | Zehra Zümrüt Selçuk hayatı
Biyografi

Zehra Zümrüt Selçuk kimdir? | Zehra Zümrüt Selçuk hayatı

Zehra Zümrüt Selçuk nereli? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un koronavirüs testisinin pozitif çıkmasının ardından bakanın sağlık durumu ve kariyeri araştırılmaya başlandı. Bakan Selçuk tedavisinin evde devam ettiğini açıkladı. Peki, Zehra Zümrüt Selçuk kimdir? | Zehra Zümrüt Selçuk kaç yaşında? | Zehra Zümrüt Selçuk nereli?

Yeniakit Publisher
2020-11-17 17:00:00 -
Zehra Zümrüt Selçuk kimdir? | Zehra Zümrüt Selçuk hayatı

Zehra Zümrüt Selçuk 1979 yılında Ordu’da dünyaya geldi.  Selçuk, Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nin ardından Bilkent Üniversitesi’nde tam burslu ekonomi lisansı öğrenimi gördü. Amerika’da Michigan Üniversitesi’nde ekonomi doktorasına başladı, Teksas Üniversitesi’nde işletme doktorasına devam ederken, aynı üniversitede muhasebe ve enformasyon yönetimi yüksek lisansı da yaptı.

Selçuk, 2003-2007 yılları arasında Teksas Üniversitesi’nde araştırma asistanı, 2007’den itibaren İslam İşbirliği Teşkilatı SESRIC’te kıdemli araştırmacı olarak görev yaptı.  Halen SESRIC İstatistik ve Enformasyon Direktörüdür.

Bu kurumdaki çalışmaları sırasında toplumsal cinsiyet, demografi, iş gücü, çok boyutlu yoksulluk ölçümleri, eğitim ve inovasyon, bilgi performans sistemleri, bankacılık ve finans, kalkınma yardımları gibi alanlarda faaliyet yürüttü. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine yönelik birçok projenin ve kapasite geliştirme programının koordinatörlüğünü yaptı.

Selçuk’un çok sayıda Türkçe ve İngilizce yayını bulunmaktadır. Yerli ve yabancı üniversitelerden dereceler, burslar, sertifikalar almıştır.

KADEM Ankara Temsilciliği ve Denetleme Kurulu Üyeliği, Kadın Birliği Platformu Üyeliği, Satrançla Büyüyorum Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Bilkent Üniversitesi Mezunları Derneği Üyeliği bulunuyor. 

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