Zehra nine "ikinci baharını" yaşıyor

Trabzon'da, kalbinde aort kapağı daralması olan 94 yaşındaki Zehra Özçelik, başarılı geçen operasyon sonrası sağlığına kavuştu.

Ortahisar ilçesinde yaşayan Özçelik, 25 yıl önce eşinin vefat etmesinin ardından hayatını tek başına sürdürmeye başladı.

Eşinin ilk evliliğinden 8 çocuğuna annelik yapan, 29 torun, 90 da torununun çocuğu olan Özçelik, yaklaşık 5 ay önce öksürük ve nefes darlığı sorunu yaşamaya başladı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran kadın, yapılan tetkiklerin ardından 2 ay önce kapalı yöntemle kalp kapağı değişimi (TAVI) ameliyatı oldu.

Taburcu edildikten sonra gelininin Arsin ilçesindeki evinde dinlenen Özçelik, hayattaki en büyük zenginliğin sağlık olduğunu söyledi.

Özçelik, kalp rahatsızlığı nedeniyle uyumakta ve nefes almakta güçlük yaşadığını belirterek, "Yatamıyordum, kalkamıyordum, sabaha kadar da 4-5 yastık arkamdaydı. Öksürükten boğuluyordum. Ama şimdi iyiyim." dedi.

Hastalığı nedeniyle birçok zorlukla mücadele ettiğini dile getiren Özçelik, "Bugünüme şükür olsun. Şimdi rahat uyuyorum, bir şikayetim yok. Yeniden hayata bağlandım. Doktoruma çok teşekkür ederim, Allah'ım onlardan razı olsun." diye konuştu.