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Aktüel

Zehirli yılanın ısırdığı çocuk hastanede tedavi alına alındı

Dağlık arazide mahsur kalan çocuk, akrabaları ve jandarma ekipleri tarafından sırtta taşınarak ambulansa ulaştırıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-08 18:32:26 -
Zehirli yılanın ısırdığı çocuk hastanede tedavi alına alındı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Akseki ilçesinde, hayvan otlattığı sırada yılanın ayağından ısırdığı 14 yaşındaki İlayda Küçükakça, hastanede tedavi altına alındı.

Çimi Yaylası Gökmehmet Obası mevkisinde, hayvanlarını otlatan İlayda Küçükakça'nın, engerek yılanı tarafından ısırıldığı ve dağlık arazide mahsur kaldığının ihbar edilmesi üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçların çıkabildiği yere kadar giden ekipler, daha sonra yürüyerek dağlık arazideki çocuğa ulaştı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Küçükakça, jandarma ekipleri ve akrabaları tarafından sırtta taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

Akseki Devlet Hastanesine kaldırılan Küçükakça, daha sonra Antalya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Küçükakça'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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