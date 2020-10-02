Zehirli yılan, Kandil'e kaçan PKK'lı teröristin sonunu getirdi

19 Ekim 2008 tarihinde Demokratik Türkiye Partisi’nin Gaziantep il binası önünde terör örgütü PKK’nın elebaşısı Abdullah Öcalan'a ''tecrit'' yapıldığını ileri süren bir grup örgüt sempatizanı, terör sloganları atarak Adliye'ye doğru hareket etti. DTP’ye bağlı grup, kendilerine müdahale eden polislere, ceplerine daha önceden doldurdukları taş ve kadınların eteklerinin altına sakladıkları sopalarla saldırdı. Olay sırasında 6 polis memuru yaralandı.

Yaşanan olayları kamera kayıtlarından izleyen polis ekipleri, eyleme karışanları yakaladı. Yaşananların ardından 16 kişi tutuklandı. Tutuklananların arasında Hazal Kıl da yer alıyordu.

2009 senesinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Hazal Kıl, cezaevinden çıktıktan 2 hafta sonra Kandil’e giderek terör örgütü PKK’nın dağ kadrosuna katıldı.

11 yıldır terör örgütü PKK’nın dağ kadrosunda yer alan teröristin, bir süre önce beyin kanaması geçirerek öldüğü açıklandı.

Yılan sokmuş

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, istihbarat birimleri teknik ve saha çalışması sırasında teröristin Kandil'in Batı cephesinde yer alan Bole kamp alanında, bir barınakta kalırken yılan sokması sonucu öldüğünü belirledi.

Hazal Kıl isimli teröristi çağırmak için yanında giden diğer PKK’lılarına, cesedin üzerinde iki yılan olduğunu ve o yılanların Kıl’ı soktuğunu fark ettikleri ortaya çıktı.