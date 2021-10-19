Zehirli ıspanak iddialarına aldanmayın

İzmir'in Menemenli ilçesindeki ıspanak üreticileri ve işçiler, Giresun’daki zehirlenme vakaları sonrası hallerin ıspanak almaktan çekindiğini ve pek çok işçinin evlerine gönderildiğini belirterek, “Zehirli olan ıspanak değil. Tek bir yerde çıkan haber için tün ıspanaklar zehirli sayılmasın” dedi.

Menemen’deki ıspanak üreticileri ve işçiler, Giresun’da yedikleri ıspanakların arasında karışan avrat otu nedeniyle zehirlendikleri öne sürülen 6 kişinin haberinin ardından sıkıntıya düştüklerini söyledi. Ürettikleri ıspanakların haller tarafından alınmadığını, günde yaklaşık 100 işçinin çalıştığı tarlalarda bugün sadece 10 işçinin çalışabildiğini ifade eden üreticiler, Türkiye'deki tüm ıspanakların zehirli olmadığını dile getirdi.

Bu yıl kuraklıktan dolayı zor bir sene yaşadıklarını belirten Menemen Ziraat Odası Başkanı Arif Metin Karagöl, “Çiftçimiz zor şartlarda ıspanak yetiştirdi. Bu yılki verim, zaten geçen senelere göre daha az oldu. Geçen yıl da tam bu zamanlarda zehirlenmelerle ilgili böyle spekülasyonlar çıktı. Bu haberlerden dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Menemen Ovası’nda ıspanak hasat eden bir tarla bulabildik. Bu söylentiler çıktığı için satış yok. Çiftçiler, hallerde ‘ıspanak almıyoruz’ dendiğini ve birçok aracın geri döndüğünü söyledi. İşçiler de tarlalardan geri döndü” dedi.

Menemenin, ıspanak konusunda uzman bir yer olduğunu ifade eden Karagöl, “Bizim işçilerimiz, demetlerin içine bir tane yabancı ot karıştırmaz. Çiftçilerimiz de otla mücadele eder. Bizim burada yabancı otla ilgili bir sıkıntımız yok. 15 yıldır bu bölgede oda başkanlığı yapıyorum. Çiftçiler eve giderken onar demet evlerine götürür. Biz de yeriz. 15 senedir bu bölgede hiçbir zehirlenme vakası duymadım. Çiftçiler olarak bu konudan artık çok sıkıldık. Böyle olaylar çıkınca malımızı satamıyoruz, tarlada kalıyor.

Ziraat Yüksek Mühendisi Ergün Bakacak da, Menemen’in ıspanak üretiminde Türkiye’deki belli başlı merkezlerden biri olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: “Menemen’de normal zamanlarda 20 bin dekar civarında ekiliş olur. Kış boyunca Menemen’den 40 bin ton ıspanak İstanbul’a gider. 40 bin tonda herhangi bir zehirlenme söz konusu değil. Burada her kış binlerce kadın ıspanak kazmaya gelir ve her gün evine ekmek götürür. ‘Ispanak zehirli’ dediğiniz zaman Türkiye’nin bütün ıspanakları zehirli sayılıyor. Bu mantıksızca bir şey. Ben aynı zamanda zirai ilaç da satıyorum. Ispanağın zehirli olması mümkün değil. Kullanılan ilaçlardan dolayı zehirliliğin söz konusu olması da doğru değil. 2 yıl önce de zehirlenme vakaları oldu ve sorumlu ıspanak oldu. Türkiye’nin bütün ıspanakları zehirli sayıldı ve bizim ovamızda binlerce ıspanak sürüldü. Bu insanlar ıspanağın kendisinden mi zehirlendi, ıspanağın içine karışan zehirli bir ottan mı zehirlendi, yoksa yemekhanede yemek yapılırken içine karıştırılan başka şeylerden dolayı mı zehirlendi? Ispanakta kullanılan ilaçlar; domateste, patateste, lahana gibi birçok üründe kullanılıyor. O zaman onlar da mı zehirli? Bu konunun halka doğru anlatılması lazım.”