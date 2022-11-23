Zehirden farkı yokmuş! Meğer "sakın yemeyin" denen ne varsa içindeymiş! Bir daha ağzınıza bile sürmeyeceksiniz

Kahvaltılık mısır gevrekleri pratik olabilir ancak sağlığınız için büyük risk oluşturuyor. Ne sizin ne de çocukların tercih etmemesi gereken yiyeceklerin başında yer alıyor. Temposu yüksek yaşam tarzlarında, her zaman bir şeyler yapmanın hızlı yollarına geri dönüyoruz. Buna yemeklerimiz de dahildir. Kahvaltı günün 'kral öğünü' olsa da, insanlar mısır gevreği gibi hızlı hazır, yemeye hazır ve işlenmiş gıdalara yöneliyor.

Mısır gevreği ve süt ya da sadece sade ve meyveler eklenerek en kolay kahvaltı seçeneklerinden biri olarak ön plana çıkar. Çoğu aile, her sabah farklı mısır gevreği markalarını ve lezzetlerini araştırmayı sever. Ama her gün mısır gevreği yemek ne kadar doğru?

Onlarca hatta yüzlerce farklı çeşidi olan kahvaltılık mısır gevreği, kahvaltı öğünü için çeşitlilik sunar. Mısır gevreğini daha da çekici kılan, çilek, karışık meyve, badem ve organik bal gibi çeşitleridir.

Yağ oranı nispeten düşüktür, bu da başarılarının nedenlerinden biri olabilir. Ama aynı zamanda şekerleri ve ilave tuzları (sodyum) bulunur.

Kalp sağlığını riske atıyor

Beslenme uzmanı Kavita Devgan, mısır gevreğinin besin değerlerinin düşük olduğunu ve düşük lif oranı içerdiğini bu yüzden de tokluk hissettirmeyeceğini söylüyor. Mısır gevreği yedikten kısa süre sonra tekrar acıkacak ve tekrar yemek isteyeceksiniz. Devgan, mısır gevreklerinin başta kalp sağlığı olmak üzere insan sağlığı için zararlı olduğunun altını çiziyor. İngiliz Kalp Vakfı, tam tahıllı bir tahıl olarak mısır gevreğinin tek başına yenildiğinde kahvaltı için iyi bir seçim olmadığını öne sürüyor.

Evinizde varsa hemen çöpe atın

Amerikan Kanser Araştırma Enstitüsü'ne göre, yoğun şekilde işlenmiş gıdaların tüketimi söz konusu olduğunda birçok sağlık riski vardır. Bazıları kanser riskini artırabilir. Ağır şekilde işlenmiş gıdalar genellikle gıdanın tadını daha iyi hale getiren sağlıksız seviyelerde ilave yağ, şeker ve sodyum içerir, ancak bunların çok fazlası ciddi sağlık sorunlarına yol açar. Obezite, diyabet, kalp hastalığı ve yüksek tansiyon sağlık sorunlarından bazılarıdır.

Gıda katkı maddeleri, gıdaların tat, renk ve kokularının iyileştirilmesinde önemli rol oynamaktadır. MDPI'ye göre, gıdanın beslenme yapısını değiştiriyorlar.

Harvard TH Chan Halk Sağlığı Okulu'nda beslenme profesörü olan Dr. Frank Hu, ilave şeker alımının daha yüksek tansiyon, inflamasyon, kilo alımı, diyabet ve yağlı karaciğer hastalığı gibi etkileri olduğunu kabul ediyor. Hepsi "kalp krizi ve felç riskinin artması" ile bağlantılıdır. Mısır gevreği ayrıca yüksek bir glisemik indekse sahiptir. Bu diyabetle savaşan herkes için iyi değildir.

Bilinenin aksine kalorisi çok

Uluslararası Davranışsal Beslenme ve Fiziksel Aktivite Dergisi, yüksek kalorili gıdaların tüketiminin kilo alımına neden olabileceğini paylaştı.

Plos One'a göre, muhtemelen HFCS yoluyla artan fruktoz tüketiminin metabolik düzensizliği tetikleyebileceğini gösteren bir kanıt var.