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Gündem Zehir zemberek sözler! Gökhan Zan'dan bir tokat İP'e bir tokat CHP'ye
Gündem

Zehir zemberek sözler! Gökhan Zan'dan bir tokat İP'e bir tokat CHP'ye

Yeniakit Publisher
2024-01-11 17:28:00 -
Zehir zemberek sözler! Gökhan Zan'dan bir tokat İP'e bir tokat CHP'ye

İYİ Parti'den milletvekili adayı olan ancak boyunun ölçüsünü alan Gökhan Zan, CHP'nin Hatay Belediyesi için tekrar Lütfü Savaş'ı aday göstermesine tepki gösterdi.

 RECEP YEŞİL  İSTANBUL 

İYİ Parti'den gelen milletvekilliği teklifi değerlendiren Gökhan Zan ikinci sıradan milletvekili adayı olmuş ancak boyunun ölçüsünü alarak Meclis'e girememişti.

Koltuğu kapamayınca İYİ Parti'den istifa eden Zan, Halk TV'de İsmail Küçüçükkaya'nun sunduğu Yeni Bir Sabah programına katıldı.

CHP'nin Lütfü Savaş'ı yeniden aday göstermesine tepki gösteren Zan, "Ceketimi assam kazanırım diyen Lütfü Savaş neyin egosunu tatmin ediyor?" ifadelerini kullandı.

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