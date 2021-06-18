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Gündem Zehir tacirlerine yönelik operasyon
Gündem

Zehir tacirlerine yönelik operasyon

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Van ve Hatay sınırında uyuşturucu ile kaçak sigara ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-18 16:51:00 -
Zehir tacirlerine yönelik operasyon

Milli Savunma Bakanlığı, Van ve Hatay sınırında 66 kilogram asetik anhidrit, 357 bin 120 uyuşturucu hap, 2 kilo 743 gram eroin, 34 kilo 924 gram metamfetamin, 5 bin 740 paket kaçak sigara ve 11 bin 526 tıbbi malzeme ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ele geçirilen uyuşturucu madde, kaçak sigara ve tıbbi malzemelerin fotoğraflarına yer verildi.

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