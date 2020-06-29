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Zehir tacirlerine operasyon: Çok sayıda gözaltı

İstanbul'un 5 ilçesinde toplam 53 adrese uyuşturucu satıcılarına yönelik 400 polisin katılımıyla başlatılan eş zamanlı operasyonlarda şu ana kadar 55 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonların devam ettiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-29 19:34:00 -
Zehir tacirlerine operasyon: Çok sayıda gözaltı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye, Üsküdar, Ataşehir, Sancaktepe ve Maltepe'deki 53 adrese 400 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.

55 şüpheli gözaltına alındı

 

Narkotik polisinin bir süredir teknik ve fiziki takip gerçekleştirdiği uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 55 şüpheli gözaltına alındı.

Hedef listedeki uyuşturucu satıcılarının yakalanması için operasyonların çeşitli noktalarda devam ettiği öğrenildi. Polis ekiplerince operasyon düzenlenen evlerde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyona polis helikopteri ve Özel Harekat polisleri de destek verdi.

Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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