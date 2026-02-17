Zehir tacirlerine geçit yok! Uyuşturucu şüphelisi demir parmaklıklar ardında

  • İSTANBUL
Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde emniyet güçleri, gençliğimizi hedef alan zehir tacirlerine karşı kararlı mücadelesini sürdürüyor. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen titiz takip ve teknik incelemeler neticesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen odaklara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçeye bağlı Döğer beldesinde durdurulan otomobil içerisinde arama yapıldı.

Yapılan aramada, 44,34 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Konuyla ilgili olarak İ.C.'ye adli işlem başlatılırken A.Ş. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

