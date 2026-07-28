Zehir tacirlerine dev darbe! Zeytinburnu’nda operasyon: 3 gözaltı

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde düzenlenen operasyonda, yaklaşık 11 buçuk ton uyuşturucu elde edilebilecek 115 kilo hammadde ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ’uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçuyla ilgili şüphelilerin yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda büyük bir operasyona imza attı.

Dün gece ve bu sabaha karşı Zeytinburnu ilçesinde bulunan bir adrese ve bir araca yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bu kişilere ait araç ve adreste yapılan aramalarda ise toplam 115 kilo 500 gram uyuşturucu hammaddesi ele geçildi.

5 uyuşturucu makinesine el konulan operasyonda ele geçirilen hammaddeden, yaklaşık 11 buçuk ton uyuşturucu üretilebileceği ifade ediliyor. Gözaltına alınan 3 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Zanlılar, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından uyuşturucu madde imal etme suçundan adli makamlara sevk edildi.