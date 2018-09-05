Zehir tacirlerine darbe... 115 kilogram eroin ele geçirildi!

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri'ye doğu illerinden uyuşturucu madde getirip daha sonra batı illerine gönderen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

115 kilo eroin ele geçirilen operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı. 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.