Zehir tacirlerine büyük darbe: Çok sayıda gözaltı var
Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 24 kişi gözaltına alındı.16 Nisan 2019 Salı 18:53
Ardahan'da polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 24 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı.
Önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, uyuşturucu ticareti yaptıkları ve kullandıkları ileri sürülen 24 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin kaldığı adreslerdeki aramalarda bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu kullanımda kullanılan maddeler ele geçirildi.
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