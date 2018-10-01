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Zehir tacirlerine büyük darbe! 126 kilogram ele geçirildi

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kentte geçen ay düzenlenen operasyonlarda çeşitli miktarlarda olmak üzere toplamda 126 kilogram uyuşturucu ve bin 317 kök kenevir ele geçirildi.

01 Ekim 2018 Pazartesi 12:52
Zehir tacirlerine büyük darbe! 126 kilogram ele geçirildi

Kocaeli'de geçen ay düzenlenen operasyonlarda, 71 kilo 445 gram eroin, 8 kilo 837 gram esrar, bin 317 kök kenevir, 47 kilo 550 gram afyon sakızı ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi.

EMNİYET EKİPLERİNDEN AĞIR DARBE

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince geçen ay uyuşturucu operasyonları gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 71 kilo 445 gram eroin, 6 kilo 675 gram esrar, 22 kök Hint keneviri, 47 kilo 550 gram afyon sakızı, 25 gram metamfetamin, 610 uyuşturucu hap, çeşitli miktarlarda kokain ve sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile 12 fişek; İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyonunda ise 2 kilo 162 gram esrar ve bin 317 kök kenevir ele geçirildi.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 12:52
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  8. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
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