Zehir tacirlerine ağır darbe! Narkotik ekiplerinin kıskıvrak yakaladığı 3 şahıs tutuklandı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri kararlı çalışmalar kapsamında dev bir operasyona daha imza attı. Zehir tacirlerine göz açtırmayan emniyet güçleri, tespit edilen 3 şüpheliyi düzenlenen eş zamanlı operasyonla kıskıvrak gözaltına aldı.
Samsun'da uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüten narkotik ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar sonucunda 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.