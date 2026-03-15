Dürüst geçinip çok sayıda suça bulaşmıştı! Mine Tozlu'ya şimdi de rüşvet soruşturması

Dürüst geçinip çok sayıda suça bulaşmıştı! Mine Tozlu’ya şimdi de rüşvet soruşturması

Geçmişte "karşılıksız çek" davalarıyla gündeme gelen ve imza itirazlarıyla bu dosyalardan sıyrılmaya çalışan Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Biçer'in kirli defterleri yeniden açıldı. İstanbul merkezli 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, aralarında Biçer’in de bulunduğu 5 kişi, organize bir şekilde suç işlemek ve mal varlığı değerlerini aklamak suçlamasıyla gözahlara alındı.

Daha önce Sedat Peker’in ifşaatlarıyla gündeme gelen ve Zehra Taşkesenlioğlu ile girdiği rüşvet trafiği iddialarıyla tanınan Biçer’in, dürüstlük maskesi altında yürüttüğü faaliyetler emniyetin titiz çalışmasıyla deşifre edildi.

 

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin dijital materyalleri ve haksız kazançla elde ettikleri değerlendirilen mal varlıkları mercek altına alındı.

 

Daha evvel rüşvet çarkı iddialarını ekranlarda bizzat itiraf eden ancak mahkeme kürsüsüne çıkınca ağız değiştiren Biçer, kirli ilişkiler ağının göbeğinde yer alıyor. CİMER üzerinden şikayetler yağdırarak kendini aklamaya çalışan bu ismin, aslında devasa bir finansal vurgunun baş aktörlerinden biri olduğu ortaya çıktı.

 

İstanbul merkezli yürütülen operasyonun Adana ve Hatay ayaklarında da düğmeye basılırken, suçtan elde edilen paraların nasıl aklandığına dair belgeler tek tek toplanıyor. Milletin alın terine göz diken, holding çatısı altında nitelikli dolandırıcılık yapan bu şebekenin tüm bağlantıları emniyetin titiz incelemesiyle gün yüzüne çıkarılıyor.

