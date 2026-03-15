  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gündem İçişleri Bakanlığı duyurdu! 72 suçlu Türkiye'ye getirildi
Gündem

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 72 suçlu Türkiye’ye getirildi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 72 suçlu Türkiye’ye getirildi

İçişleri Bakanlığı, 32'si kırmızı bültenle, 40'ı ulusal seviyede aranan toplam 72 kişinin yurt dışından Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişilere yönelik yürütülen çalışmalar hakkında açıklama yapıldı.

İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle ortak işbirliğiyle yürütülen çalışmalar sonucu kırmızı bültenle aranan 32, ulusal seviyede aranan 40 suçlunun yakalandığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gürcistan'da 54, Almanya'da 9, Karadağ'da 2, Arjantin, Kolombiya, Irak, Rusya, İsveç, KKTC ve Bulgaristan'dan 1'er olmak üzere toplam 72 suçlu Türkiye'ye getirildi. Bu kapsamda, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan H.A, E.U, M.Y, B.A, S.D, E.Ö, B.E, M.Ö, M.K, İ.Ç, O.G, E.Y, Z.İ, M.Y, Ö.Y, İ.K, K.Ç, A.Y, R.Ş, F.M, M.A, Y.Ç, H.İ, S.B, İ.K, A.U, M.Ö, Ş.S.A, R.G, S.E, R.C. ve S.A. ile ulusal seviyede aranan A.G, İ.C, F.D, F.Ş, S.C.T, M.T, H.D, R.D, E.T, E.Ö, U.T, S.E, M.Ö, E.U, H.A, B.B, Ş.B, M.Y, E.K, Y.İ, H.B.Y, İ.A, N.Y, Y.K, S.D, F.A, M.K, M.D, D.B, Z.Y, N.D, U.Ö, T.K, E.C.Ö, E.G, E.Y, C.K, C.T, R.S. ve U.Ö. isimli şahısların yakalanıp, Türkiye'ye iadeleri sağlandı."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23