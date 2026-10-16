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Yerel Zehir imalathanesine baskın!
Yerel

Zehir imalathanesine baskın!

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Zehir imalathanesine baskın!

İstanbul Kağıthane’de uyuşturucu imalathanesine düzenlenen baskında binlerce uyuşturucu hap ve çok miktarda ham madde ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticaretine yönelik özenli bir çalışma yürüttü. Bu kapsamda 15 Ekim tarihinde Kağıthane'de belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramalarda, 40 bin pregabalin içeren hap, 58 bin 500 amfetamin içeren hap, 18 kilogram pregabalin, 46 kilogram amfetamin ve ekstazi üretiminde kullanılan 50 kilogram MDMA hammaddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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