Selzedelere yardım ederken akıma kapılıp kalbi durmuştu: Komşularım zor durumdaydı yine olsa yine yardım ederim
İstanbul Sarıyer’de sağanak nedeniyle su basan komşu evlerdeki suyu tahliye etmeye çalışırken elektrik akımına kapılarak kalbi duran Ferhan Şitil, hastanede yapılan müdahaleyle hayata tutundu. Yaşadığı olayı anlatan Şitil, “Bir pompa buldum ve su basan evlerdeki suyu tahliye etmek için pompayı suya soktum ve o an çarpıldım. Yardımcı olduğum kişiler komşularım. Yine olsa yine yaparım" dedi.