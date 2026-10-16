Selzedelere yardım ederken akıma kapılıp kalbi durmuştu: Komşularım zor durumdaydı yine olsa yine yardım ederim

"YİNE OLSA YİNE YARDIM EDERİM": Yaşadığı olayı anlatırken konuşmakta zorlanan Ferhan Şitil, su basan evlerdeki suyu tahliye etmek için pompa bulduğunu belirterek, "Yağmurun yağdığı gün mahalleyi su bastı. Su tahliye pompası lazımdı. Ben de mahalle grubuna yazıp pompayı buldum. Aldım geldim. Su basan evlerdeki suyu tahliye etmek için pompayı suya soktum ve o an çarpıldım. Yardımcı olduğum kişiler komşularım. Yine olsa yine yaparım" dedi.