  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Akciğer kanserinde doğru bilinen yanlışlar: Toplumda sıkça görülüyor! Şok eden cevap! Almanya’da güvenlik açığı: Büyük bir tartışma çıktı Ayağına bastı diye öldüresiye dövmüştü: O caniye verilen ceza tepki çekti! Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı: İstanbullular dikkat risk bitmedi Uzman isimden yeni uyarı geldi... Portakal suyu tüketiliyor ama 'tüketim hızı önemli' diyor Sesinizi farkında olmadan kaybedebilirsiniz! Sinsi tehlikeye dikkat Anadolu Üniversitesi'nde masaya yatırıldı: Anadolu'da kardeşlik ve strateji! Azerbaycan'ın 35. Bağımsızlık yılı AYM Anahtar Parti’ye tane tane anlattı! Daha toplama yapamıyorlar ülke yönetecekler
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Selzedelere yardım ederken akıma kapılıp kalbi durmuştu: Komşularım zor durumdaydı yine olsa yine yardım ederim

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
IHA Giriş Tarihi:

Selzedelere yardım ederken akıma kapılıp kalbi durmuştu: Komşularım zor durumdaydı yine olsa yine yardım ederim

İstanbul Sarıyer’de sağanak nedeniyle su basan komşu evlerdeki suyu tahliye etmeye çalışırken elektrik akımına kapılarak kalbi duran Ferhan Şitil, hastanede yapılan müdahaleyle hayata tutundu. Yaşadığı olayı anlatan Şitil, “Bir pompa buldum ve su basan evlerdeki suyu tahliye etmek için pompayı suya soktum ve o an çarpıldım. Yardımcı olduğum kişiler komşularım. Yine olsa yine yaparım" dedi.

#1
Foto - Selzedelere yardım ederken akıma kapılıp kalbi durmuştu: Komşularım zor durumdaydı yine olsa yine yardım ederim

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Çayırbaşı Mahallesi'nde etkili olan yoğun sağanak nedeniyle birçok evi su bastı. Zor durumdaki komşularına yardım etmek isteyen Ferhan Şitil, mahalle grubundan temin ettiği su tahliye pompasını alarak su basan evlere gitti. Tahliye çalışması sırasında elektrik akımına kapılan Şitil, bilincini kaybederek suyun içine yığıldı.

#2
Foto - Selzedelere yardım ederken akıma kapılıp kalbi durmuştu: Komşularım zor durumdaydı yine olsa yine yardım ederim

KALBİ DURAN ŞİTİL, HASTANEDE HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ: Yakınları tarafından sudan çıkarılan Şitil, Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kalbinin durduğu öğrenilen Şitil, hastanede yapılan müdahaleyle hayata döndürüldü. Tedavisinin ardından taburcu edilen Şitil'in iyileşme süreci evinde devam ediyor.

#3
Foto - Selzedelere yardım ederken akıma kapılıp kalbi durmuştu: Komşularım zor durumdaydı yine olsa yine yardım ederim

"YİNE OLSA YİNE YARDIM EDERİM": Yaşadığı olayı anlatırken konuşmakta zorlanan Ferhan Şitil, su basan evlerdeki suyu tahliye etmek için pompa bulduğunu belirterek, "Yağmurun yağdığı gün mahalleyi su bastı. Su tahliye pompası lazımdı. Ben de mahalle grubuna yazıp pompayı buldum. Aldım geldim. Su basan evlerdeki suyu tahliye etmek için pompayı suya soktum ve o an çarpıldım. Yardımcı olduğum kişiler komşularım. Yine olsa yine yaparım" dedi.

#4
Foto - Selzedelere yardım ederken akıma kapılıp kalbi durmuştu: Komşularım zor durumdaydı yine olsa yine yardım ederim

Pompayı yerleştirdikten sonra çevredekilerden uzaklaşmalarını istediğini söyleyen Şitil, "Akım olduğunu fark edince gelmemelerini söyledim. Bir facia olabilirdi. Çarpıldıktan sonra yere düştüm, bilincim kapanmış. Abim beni bulunduğum yerden çıkarmış. Hastaneye bilincim kapalı ve kalbim durmuş vaziyette götürülmüşüm. Elektroşokla müdahale etmişler" ifadelerini kullandı. Tedavisinin sürdüğünü belirten Şitil, "Doktor, böbreklerimde sıkıntı olduğunu söyledi. Yüksek voltajlı elektriğe maruz kaldığım için kaslarım gerilmiş. Tedavim 10 gün sürecek. İyi olacağız inşallah" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eşref Saral silahlı saldırıya uğradı
Gündem

Eşref Saral silahlı saldırıya uğradı

Sarallar’ın önde gelen isimlerinden Eşref Saral silahlı saldırıya uğradı. Polis ekipleri kaçan saldırganı ya da saldırganları yakalamak için..
Sıraya girdiler: Trabzon Salah’ın ablasını da transfer etmek istiyor
Kültür - Sanat

Sıraya girdiler: Trabzon Salah’ın ablasını da transfer etmek istiyor

Trabzon Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah’ın transferinin ardından ablası Rabab Salah’ı da gözüne kestirdi. Abla Salah, kendi moda mark..
Ortopedi ve travma uzmanı doktor, Kur’an-ı Kerim’deki mucizeyi böyle anlattı: Şu an elim ayağım titriyor resmen!
İSLAM

Ortopedi ve travma uzmanı doktor, Kur’an-ı Kerim’deki mucizeyi böyle anlattı: Şu an elim ayağım titriyor resmen!

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mustafa Arık'ın, Kuran'ı Kerim'deki insanların ölmeden önceki son anlarını anlatan Kıyamet Suresi'nde ye..
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski başdanışmanının kızı da gözaltında!
Gündem

Ankara'da uyuşturucu operasyonu: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski başdanışmanının kızı da gözaltında!

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın oğlu Selim Akın ile sahte doktorluk ve yetkisiz botoks iddialarıyla tanınan Fotima Abdumu..
Başsavcılık açıkladı! Sarıgül ailesine operasyonda dudak uçuklatan para trafiği iddiası
Gündem

Başsavcılık açıkladı! Sarıgül ailesine operasyonda dudak uçuklatan para trafiği iddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil ve gazeteci Murat Ağırel'in de bulunduğu 6 şüpheli hakk..
Bakü’deki zirvede İsrail’e tepki! Herzog çıktı Bakan Fidan salonu terk etti
Gündem

Bakü’deki zirvede İsrail’e tepki! Herzog çıktı Bakan Fidan salonu terk etti

Bakü’de düzenlenen CICA 7. Zirvesi’nde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un konuşmasına başladığı sırada 10’dan fazla ülkenin temsilcisi sal..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23