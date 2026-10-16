Vesayet odaklarının her türlü baskı ve engellemelerine rağmen 75. yılını kutluyor! İmam hatipler gururumuz

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

CHP tek parti diktası gardırop devrimleriyle ülkenin hafızasını sıfırlayan ve İslam’ın kökünü kazımak için manevi değerlerimize savaş açan CHP tek parti enkazının ardından şuurlu nesilleri yetiştirmek amacıyla kurulan ümmetin gözbebeği İmam Hatip’ler, yeniden açılışının ardından 75. yılını kutluyor. Her dönem vesayetin hedefinde olan, 28 Şubat sürecinde postal heveslileri ve güdümlü medya tarafından sistematik bir linçe tabi tutulan, 8 yıllık kesintisiz eğitim yasasıyla orta kısmı kapatılan İmam Hatipler, günümüzde başarılarıyla göz dolduruyor. 1913 yılında Medresetü’l-Eimme ve’l-Huteba adıyla temelleri atılan, 17 Ekim 1951’de yedi ilde yeniden eğitim hayatına başlayan imam hatip okulları, akademik çalışmaların yanı sıra bilim, teknoloji, sanat, spor ve sosyal sorumluluk alanlarındaki faaliyetleriyle de öne çıkıyor.

“İHL ÇİFT KANATLI EĞİTİM YUVALARIMIZDIR”

Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, imam hatip liselerinin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada, bu okulların sadece birer din eğitimi merkezi değil, fen ilimleriyle dini ilimleri harmanlayan köklü kurumlar olduğunu vurguladı. İmam hatip okullarının 1951 yılında merhum Başbakan Adnan Menderes ve dönemin Millî Eğitim Bakanı Tevfik İleri’nin gayretleriyle yeniden açıldığını hatırlatan Yıldız, kurumların Dünya Müslümanlığı açısından kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti. Eğitimi uçmaya çalışan bir güvercine benzeterek fen ve din ilimlerinin ayrılmaz bir bütün olduğunu ifade eden Yıldız, “Tek kanatlı bir kuş asla uçamaz. İmam hatipler, bir kanadı fen ilimleri, diğer kanadı dini ilimler olan güzide kurumlardır. Toplumun değer yargılarından haberdar, vicdan sahibi bireyler yetiştirmek hayati önem taşımaktadır” dedi.

“TEK PARTİ ZİHNİYETİNE KURBAN EDİLMİŞTİR”

Cumhuriyetin ilk yıllarında İmam Hatip mekteplerinin kapatılması sürecine sert tepki gösteren Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, “Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun arkasına sığınılarak milletimizin ruh kökü olan İmam Hatip okullarının kurutulması, tarihimizin en büyük kültür ve inanç mühendisliklerinden biridir; ‘öğrenci azlığı’ veya ‘istihdam sorunu’ gibi bahanelerin arkasına saklanarak ödenekleri kesilen ve kapısına kilit vurulan bu okullar, dönemin tek parti zihniyetinin dayatmacı sekülerleşme politikasının kurbanı edilmiştir.

İslam dünyasına asırlarca yön vermiş bu topraklarda cenaze yıkayacak imam, namaz kıldıracak hatip bırakmayan bu jakoben anlayış, aziz milletimizi adeta dini bir fetret devrine mahkûm etmiştir. Ancak 1951 yılında Celalettin Ökten Hoca gibi inanç abidelerinin gayretiyle yeniden filizlenen İmam Hatipler, milletin kendi değerlerine attığı o güçlü formatın ve vesayet odaklarına karşı kazandığı büyük zaferin en somut nişanesidir. 28 Şubat, bu ülkenin adaletine ve hukukuna vurulmuş kara bir lekedir. O dönem 600 bin olan İmam Hatip öğrencisi sayısı katsayı engelleri ve kapatılan İmam Hatip Ortaokulları ile 60 bine kadar düşürüldü.

Kızlarımız ikna odalarında başlarını açmaya zorlandı, gençlerimizin hayalleri çalındı. Dün kapılarına kilit vurulmak istenen bu okullardan yetişen evlatlarımız; başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımız, bilim adamlarımız ve bürokratlarımız olarak bugün ülkemize hizmet etmektedir. Önlerindeki engeller kalktığında neleri başarabileceklerini tüm dünyaya göstermişlerdir. LGS birincilikleri, YKS birincilikleri ile göğsümüzü kabartmışlardır. Yıldız, İmam Hatiplerin kurulmasına öncülük eden başta Tevfik İleri olmak üzere okullarının kurulmasında ve yaşatılmasında emeği geçen tüm devlet adamlarımızı bürokratlarımızı ve büyüklerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

İMAM HATİPLERİN 75 YILLIK HİKÂYESİ, DAHA ADİL BİR DÜNYA İDEALİDİR

İmam hatip okullarının 1951 yılında yeniden açılmasının 75’inci yılı dolayısıyla değerlendirmelerde bulunan ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, bu okulların bilgiyle ahlakı, akademik başarıyla insani sorumluluğu buluşturan özgün bir eğitim modeli ortaya koyduğunu belirtti. İmam hatip okullarının bugün 10 farklı program türü ve hazırlık sınıflarında okutulan 11 yabancı dille öğrencilere çok yönlü gelişim imkânı sunduğunu belirten Ceylan, bilimden teknolojiye, yabancı dillerden sanata ve spora uzanan eğitim çeşitliliğinin bu modelin önemli özellikleri arasında bulunduğunu ifade etti. “Dünyanın vicdan sahibi nesillere ihtiyacı var.”

Dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan insani krizlere değinen Ceylan, Filistin’deki insanlık dramının, Doğu Türkistan’dan yükselen feryatların ve Afrika’nın birçok bölgesinde devam eden yoksulluğun adalet ve vicdan merkezli çözümlere duyulan ihtiyacı ortaya koyduğunu belirtti.

Bu sorunlar karşısında gençlerin yalnızca gelişmeleri takip eden bireyler olarak yetişmesinin yeterli olmadığını dile getiren Ceylan, imam hatiplerin hedefinin sorunların nedenlerini anlayan, bilim ve teknolojiyle çözüm geliştiren, insan onurunu merkeze alan bir nesil yetiştirmek olduğunu ifade etti.

Ceylan, eğitimli gençlerin aynı zamanda toplumsal sorumluluk bilinci taşımasının önemine dikkat çekerek bilgi, inanç ve vicdanın bir arada bulunmasının daha adil bir dünyanın inşasına katkı sağlayacağını vurguladı. İmam hatiplerde yetişen gençlerin sahip oldukları bilgi, yetenek, inanç ve vicdanla gelecekte de insanlık için önemli çalışmalar gerçekleştireceklerine inandıklarını belirten Ceylan, ÖNDER olarak 75 yıllık eğitim birikimini geleceğe taşımayı hedeflediklerini söyledi. Gençlerin imkânlarını geliştirmeyi ve onları çağın sorunlarına çözüm üretebilecek donanıma kavuşturmayı önemsediklerini kaydeden Ceylan, eğitim anlayışının hem bireysel gelişimi hem de toplumsal sorumluluğu esas alması gerektiğini ifade etti.

İmam hatip okullarının 75 yıllık geçmişinin yalnızca bir eğitim tarihinden ibaret olmadığını vurgulayan Ceylan, bu sürecin daha adil, merhametli ve yaşanabilir bir dünya kurma idealini de temsil ettiğini belirtti. Ceylan, imam hatiplerde yetişen gençlerin insanlığın ortak meselelerine duyarlı, çözüm odaklı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak geleceğe yön vereceklerine inandıklarını ifade ederek, bu ideali taşıyan gençlerin insanlık için umut kaynağı olduğunu dile getirdi.