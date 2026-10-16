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Otomotiv
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Yeni modelden menzil rekoru: Tek şarjla 1.213 kilometre yol gitti!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Yeni modelden menzil rekoru: Tek şarjla 1.213 kilometre yol gitti!

Alman devi BMW'nin yeni elektrikli modeli İ3, Çin'de gerçekleştirilen dayanıklılık testlerinde tek şarjla 1.213 kilometre menzile ulaşarak aşılması güç bir rekora imza attı.

#1
Foto - Yeni modelden menzil rekoru: Tek şarjla 1.213 kilometre yol gitti!

BMW'nin yeni Neue Klasse mimarisiyle geliştirdiği elektrikli araçlar, verimlilik konusunda otomotiv sektöründeki sınırları zorlamaya devam ediyor. Çin pazarı için özel olarak üretilen arkadan itişli ve uzun dingil mesafeli yeni i3 modeli, son testlerde tek şarjla 1.213 kilometre yol kat etmeyi başardı.

#2
Foto - Yeni modelden menzil rekoru: Tek şarjla 1.213 kilometre yol gitti!

YÜZDE 1 ŞARJI KALDI Otoyollar, ulusal yollar ve şehir içi rotalardan oluşan kapsamlı sürüşün ardından aracın bataryasında hala yüzde 1 oranında şarj kalması dikkat çekti. Kullanılabilir 108,7 kilovat saatlik bataryaya sahip olan araç, yolculuk boyunca ortalama 11 km/kWh enerji tüketimi değeri elde etti.

#3
Foto - Yeni modelden menzil rekoru: Tek şarjla 1.213 kilometre yol gitti!

Menzil endişesini ortadan kaldıran elektrikli sedan, aynı zamanda 400 kW'a kadar güçlü bir hızlı şarj desteği sunuyor. Bu üstün şarj teknolojisi sayesinde otomobilin bataryası sadece 21 dakika içerisinde yüzde 10'dan yüzde 80 doluluk oranına ulaşıyor.

#4
Foto - Yeni modelden menzil rekoru: Tek şarjla 1.213 kilometre yol gitti!

Test edilen araç Çin pazarına özel arkadan itişli bir versiyon olsa da, modelin Amerika ve Avrupa pazarında başlangıçta çift motorlu dört tekerlekten çekişli seçeneğiyle satılması planlanıyor.

#5
Foto - Yeni modelden menzil rekoru: Tek şarjla 1.213 kilometre yol gitti!

Amerika'da EPA tarafından 468 mil menzil tahmin edilen bu versiyon, dünya genelinde aynı batarya paketini kullandığı için kullanıcılara yine harika menzil sonuçları vadediyor.

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