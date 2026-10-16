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Mahallenin girişi kapandı: Heyelandan dehşet görüntüler!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Mahallenin girişi kapandı: Heyelandan dehşet görüntüler!

Sakarya'nın Geyve ilçesinde etkisini sürdüren şiddetli sağanak yağış toprak kaymasına neden oldu.

#1
Foto - Mahallenin girişi kapandı: Heyelandan dehşet görüntüler!

D-650 Sakarya-Bilecik kara yolunun Doğançay mevkiinde meydana gelen heyelan sonrası Doğançay ve Maksudiye mahallelerine giriş kapanırken, Büyükşehir, SASKİ ve DSİ ekipleri yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

#2
Foto - Mahallenin girişi kapandı: Heyelandan dehşet görüntüler!

Kentte önceki gün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Sakarya-Bilecik kara yolunun Doğançay mevkiinde toprak kayması meydana geldi.

#3
Foto - Mahallenin girişi kapandı: Heyelandan dehşet görüntüler!

Bölgeye sevk edilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, iş makineleriyle yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

#4
Foto - Mahallenin girişi kapandı: Heyelandan dehşet görüntüler!

Jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

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