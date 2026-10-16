Mahallenin girişi kapandı: Heyelandan dehşet görüntüler!
Sakarya'nın Geyve ilçesinde etkisini sürdüren şiddetli sağanak yağış toprak kaymasına neden oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde etkisini sürdüren şiddetli sağanak yağış toprak kaymasına neden oldu.
D-650 Sakarya-Bilecik kara yolunun Doğançay mevkiinde meydana gelen heyelan sonrası Doğançay ve Maksudiye mahallelerine giriş kapanırken, Büyükşehir, SASKİ ve DSİ ekipleri yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
Kentte önceki gün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Sakarya-Bilecik kara yolunun Doğançay mevkiinde toprak kayması meydana geldi.
Bölgeye sevk edilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, iş makineleriyle yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
Jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.
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