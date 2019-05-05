Zebralar siyah mıdır beyaz mı?

Anneler çocuk yetiştirirken milyarlarca soruyla karşılaşır. Minik bey ya da hanım "Ne, neden, nasıl, kim, niye?" sorularını art arda sıralar. Uzmanlar, çocukların ebeveynlerine yönelttiği soruya net bir yanıt alması gerektiğinin özellikle altını çiziyor. Yani, "Aman canım çocuktur anlamaz. Geçiştirici bir yanıt versek olur" düşüncesini aklınızdan geçiriyorsanız; büyük bir hata yapıyorsunuz demektir.

Araştırın, öğrenin

Yavrunuz size "Bulutlar nasıl oldu?, Ağaçlar neden yeşil?" gibi soruları yönelttiğinde tek kelimelik doğru olmayan ifadeler kullanmayın. Bunun yerine daha çok okuyup, araştırıp kendinizi yenileyin. Bu yöntem sayesinde ikiniz de çok şey kazanmış olursunuz. Sorduğu soruya yanlış yanıt vermeniz o minicik yavru tarafından günün birinde anlaşılacak. Bunun içinde önünde uzun yıllara ihtiyaç yok. Malum teknoloji çağındayız. Yalanlarla onu oyaladığınızı düşündüğünde ise size olan güveni sarsılacaktır. Kendinizi onun yerine koysanıza!

Zebra hangi renk?

Çocuklarımıza öğrettiğimiz ilk şeyler genellikle hayvan isimleri oluyor. Bu konuyla ilgili birbirinden harika eğitici kitaplar piyasada bulunuyor. Yavrunuz ilk kez bir zebra fotoğrafı gördüğünde nasıl bir tepki verdi hatırlıyor musunuz? Muhtemelen bu şahane renkler onun ilgisini bir hayli fazla çekmiştir. Peki, sizler zebranın hangi renk olduğunu biliyor musunuz?

Genetik bir işlem

Yapılan araştırmalar zebraların siyah renkli ve beyaz çizgili bir at türü olduğunu ortaya koymuştur. Zebralarda beyaz çizgiler genetik bir işlem sonrasında ortaya çıkar. Zebraların temel pigmenti siyahtır. Vücutlarında genetik bir özellik nedeniyle beyaz çizgiler oluşur.

Neden böyle?

Zebraların siyah-beyaz çizgili görüntüsü aslında onları birçok böcekten koruyor. Bu genetik özellik onların vahşi doğada rahat etmelerini sağlıyor.