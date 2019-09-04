ZBEÜ’nün “Batı Karadeniz Tıp Dergisi” 2019 Ağustos sayısı yayınlandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde yayınlanan “Batı Karadeniz Tıp Dergisi”nin Ağustos 2019 sayısı elektronik ortamda yayınlandı.

Baş Editör Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu derginin yeni sayısı hakkındaki açıklamasında, “Tıp Fakültemiz bünyesinde Batı Karadeniz Tıp Dergimizi üçüncü yılında, Ağustos 2019 sayısını elektronik ortamda yayınladık. Yazarlarımız, hakemlerimiz ve Editörler Kurulumuzun önemli katkılarıyla daha kaliteli olması için dergimizi yayınlamayı sürdürmekteyiz. Ulusal ve uluslararası indekslerde görünürlüğümüz için gerekli şartlara azami dikkatimizi ve ilgimizi göstermekteyiz. Üçüncü yılımızda çıkaracağımız üç sayı ile bu hedefe ulaşmaya çabalamaktayız” dedi. Prof. Dr. Bayraktaroğlu, Ağustos 2019 sayısının güncel literatüre katkılı, “Kalıcı Saat Uygulamasının Üniversite Öğrencilerinin Günlük Yaşantısına Ve Uyku Düzenlerine Etkisi”, “Çevresel Zenginleştirmenin Vasküler Demans Modelinde Depresyon Benzeri Davranış, Kortikal ve Hipokampal Bdnf Ve IL-1 Düzeylerine Etkisi”, “Tıp Klinik Öncesi Öğrencilerde İnternet Bağımlılığının Sosyodemografik Özellikler ile İlişkisi”, “İmmunkompetan Yaşlı Hastada Gelişen Herpes Zoster Oftalmikus: Olgu Sunumu”, “İnferior Vena Cava Duplikasyonu: Nadir Bir Vaka”, “Ovarian Hipersitümülasyon Sendromuna Bağlı İzole Plevral Efüzyon Gelişen Olgu Sunumu” başlıklarıyla üç araştırma ve üç olgu yazılarını içerdiğini belirterek, “Batı Karadeniz Tıp Dergimizin yayın kalitesi ve içeriğine emeği geçen yazarlarımıza, önemli değerlendirmeleriyle yayınlara yaptıkları bilimsel katkılarıyla hakemlerimize, yayın hayatının sürdürülmesinde desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Mustafa Çufalı ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunarız” ifadelerini kullandı.

Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Murat Can, derginin yayınlanan son sayısı ile birlikte bilim dünyasında giderek görünürlüğünün arttığını belirterek derginin, sonraki sayılarının yayınlanması sürecinde, hedeflerine hızla ilerlemesi temennisinde bulundu.