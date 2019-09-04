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ZBEÜ “Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi” Ağustos 2019 sayısı yayınlandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde “Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi” Ağustos 2019 sayısıhttps://dergipark.

04 Eylül 2019 Çarşamba 03:05
ZBEÜ “Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi” Ağustos 2019 sayısı yayınlandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde “Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi” Ağustos 2019 sayısıhttps://dergipark.org.tr/tudod/issue/48428 adresinde yayınlandı.


Derginin 2019 yılı Ağustos sayısının yayınlanması üzerine Merkez Müdürü ve Baş Editör Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu şunları ifade etti: “Ağustos 2019 sayımızda beş araştırma yazısı ve bir derleme bulunmaktadır. Dergimizde, “Diabetes Mellitus ve Çinko İlişkisi”, “Tıp 2 Diyabetes Mellitus Hastalarında Statin Kullanımı ve Hedefe Ulaşma Oranları: Direnç Hastada mı Hekimde mi?”, “Rastgele Diyabet Snp Olayları ve Moleküler Etkileşim Komşuluğu”, “Gestasyonel Diyabetli Kadınlarda Prenatal Distres ve Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi”, “Diyabetik Maküla Ödemi Tedavisinde Serum Hba1c Düzeyinin İntravitreal Anti-Vegf Tedavisine Etkisi”, “Tip 2 Diabetes Mellitus’lu Olgularda Glisemik Kontrol Düzeyinin Fonksiyonel Mobilite Ve Ayak Fonksiyonuna Etkisi” başlıklı yazılarını içermektedir. Dergimiz, üçüncü yılında bu sayısı ile ulusal ve uluslararası indekslerde görünürlüğünü arttırmayı hedeflemektedir. Hâlihazırda ulusal Tıp Dizininde dizinleme kriterlerini muhafaza ederek kaliteli ve içerikli yazılarıyla yayın hayatını sürdürmektedir. Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi, elektronik ve yazılı yayınlarının artan kalitesine ve içeriğine emeği geçen yazarlarımıza, önemli değerlendirmeleriyle yayınlara yaptıkları bilimsel katkılarıyla hakemlerimize, Editörler Kurulu ve Editorial Board üyelerine, yayın hayatının sürdürülmesinde desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Mustafa Çufalı’ya ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunarız.”

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 03:05
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