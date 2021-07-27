ZBEÜ personel alacak
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümlerine göre Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca 36 sözleşmeli personel alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre kadrolara başvuracak adayların; 27.07.2021 tarihinden itibaren 15 gün içinde (Saat: 23:59’a kadar) Üniversitenin https://w3.beun.edu.tr/ adresinden internet ortamında başvurularını yapmaları gerekiyor.
Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 4/a hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.
Adres: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı P.K. 67100 İncivez / Zonguldak
Tel: (0 372) 291 12 07 - 291 11 64
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