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Ekonomi ZBEÜ personel alacak
Ekonomi

ZBEÜ personel alacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümlerine göre Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca 36 sözleşmeli personel alacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-27 15:01:00 -
ZBEÜ personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre kadrolara başvuracak adayların; 27.07.2021 tarihinden itibaren 15 gün içinde (Saat: 23:59’a kadar) Üniversitenin https://w3.beun.edu.tr/ adresinden internet ortamında başvurularını yapmaları gerekiyor.

Yapılacak   değerlendirmelerde   başarılı   bulunarak   göreve   başlatılacak   olanlar;   sosyal güvenlik  yönüyle,  5510  sayılı  Sosyal  Sigortalar  Kanununun  4/a  hükümlerine  tabi  olacaklar  ve istihdam  edilecekleri  birimlerde  aynı  sınıftaki  diğer  personelin  tabi  olduğu  çalışma  saat  ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

Adres: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı P.K. 67100 İncivez / Zonguldak

Tel: (0 372) 291 12 07 - 291 11 64

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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