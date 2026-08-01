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Gündem Tekirdağ bu vatanın toprağı değil mi? ‘Dedetaş’ı sürgün ettiler’ yaygarası
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Tekirdağ bu vatanın toprağı değil mi? ‘Dedetaş’ı sürgün ettiler’ yaygarası

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Tekirdağ bu vatanın toprağı değil mi? ‘Dedetaş’ı sürgün ettiler’ yaygarası

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın yolsuzluktan tutuklanarak Tekirdağ Karatepe Kadın Kapalı Cezaevi'ne sevk edilirken, Yeni Parti (YP) Grup Başkanvekili Murat Emir “Sinem Dedetaş’ı Tekirdağ’a sürgün ettiler” diyerek yaygara kopardı.

CHP’yi şaibeli kurultayla ele geçirip 3 yıl CHP’li belediyeleri soyup soğana çeviren, yolsuzluk soruşturmaları açıldığında da “Demokrasi, özgürlük” diye bağıran Özgür Özel ve avanesi, Yeni Parti’de de aynı teraneyi sürdürüyor.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetay’ın yolsuzluktan tutuklanarak Tekirdağ Karatepe Kadın Kapalı Cezaevi'ne sevk edilirken, Yeni Parti (YP) Grup Başkanvekili Murat Emir yine yaygara kopardı. Sanki Tekirdağ, bu vatanın toprağı değilmiş gibi Dedetaş’ın bu güzide şehrimizdeki cezaevine sevkine abartılı tepki gösteren Emir, “Sinem Dedetaş’ı Tekirdağ’a sürgün ettiler” dedi.

İMAMOĞLU’NUN YANINA GİDEMEYİNCE ÖFKELENDİLER!

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan YP’li Murat Emir; “Üsküdar Belediye Başkanımız Sinem Dedetaş’a kurdukları kumpas yetmemiş gibi, avukatlarına önce ‘Silivri’ yalanını söyleyip Tekirdağ’a sürgün ettiler! Seçilmiş bir başkanı avukatlarından ve halkından kaçırarak tecrit edebileceğinizi sanıyorsunuz. Bu yaptığınız hukuksuzluk, korkunuzun ve acizliğinizin resmidir. Başkanımızı yalnız zannetmeyin!” diye yazdı. YP’lilerin tepkisinin altında, Ekrem İmamoğlu ve ekibinin bulunduğu Silivri’ye gitmesini istedikleri Dedataş’ın başka bir şehirdeki cezaevine gönderilmesine duyulan öfkenin yattığı belirtiliyor.

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Yorumlar

Hüseyin Alp

Bunların alayını toplayıp geldikleri topraklara göndermek lazım

YILMAZ DURMUŞ

Ne yani Silivri'deki hapishane beş yıldızlı otel mi orada yatmak yerine Tekirdağ kapalı ceza Evine gönderilmesini niye garisiyorlar acaba çünkü laf söylemek için her türlü bahaneye sarılmayı siyaset zannediyorlar
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