Fenerbahçe taraftarına transfer müjdesi: Aziz Yıldırım 'Bu hafta içi bitiririz' dedi!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda camiayı heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk hedefleri doğrultusunda nokta atışı takviyeler yapacaklarını vurgulayan Yıldırım, beklenen santrfor transferinin bu hafta içinde tamamlanacağını müjdeledi.

Aziz Yıldırım, golcü transferini bu hafta bitireceklerini açıkladı. Yıldırım, "Söylüyorum, bir tane santrfor alacağız. Bu hafta içi bitiririz." dedi.

Aziz Yıldırım, dün sarı lacivertli kulübün Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısında açıklamalarda bulundu.

Başkan Yıldırım transfer müjdesini verdi.

Aziz Yıldırım, sarı-lacivertlilerin bir forvet oyuncusu alacağını belirtti.

"FORVET TRANSFERİ BU HAFTA İÇİ BİTER"

Yıldırım ayrıca forvet transferinin bu hafta içinde biteceğini de sözlerine ekledi.

Sarı-lacivertlilerin başkanının konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

“Söylüyorum, bir tane santrfor alacağız. Bu hafta içi bitiririz. Yine söylüyorum, eğer ihtiyacımız olursa, konuşacağız hocayla, bu 10+4'ün dışında 4'ten bir operasyon gerekirse onu da yaparız. Biz çünkü şampiyon olacağız. Hep transferler nokta atışı olacak”