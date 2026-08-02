Restorana silahlı saldırı: Katliam yapıp intihar etti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD'nin Idaho eyaletinde bir restorana yarı otomatik tüfekle giren saldırgan etrafa rastgele ateş açtı. En az 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı kanlı saldırıda, cani aynı silahla kendi yaşamına son verdi.
ABD'nin Idaho eyaletinde bir restoranda gerçekleşen silahlı saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti ve 2 kişi de yaralandı.
ABD medyasına açıklama yapan güvenlik yetkilileri, yerel saatle öğleden sonra Idaho'nun güneyindeki Twin Falls bölgesinde silahlı saldırı gerçekleştiğini belirtti.
Yetkililer, yarı otomatik tüfekle restorana giren saldırganın etrafa ateş açmaya başladığını, olayda en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise yaralandığını aktardı.
Saldırganın daha sonra kendi silahıyla hayatına son verdiğini dile getiren yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.