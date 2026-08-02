Tatile çıkacaklar dikkat! İzmir Aydın Otoyolu’nun iki şeridi trafiğe kapatıldı

Hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek, hangi yollarda ulaşım kontrollü olarak sağlanacak? 2 Ağustos’ta hangi yollar kapalı olacak? Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) açıkladı. İşte ayrıntılar…

İşte Türkiye genelinde yol durumu:

O-3 TEM Otoyolu Kınalı Kavşağı -Silivri Kavşağı arasındaki kesimde Güney Taşıma Yolunda (İstanbul İstikameti) üstyapı yenileme çalışmaları yapılmaktadır. Çalışmalar esnasında İstanbul istikameti kesimler halinde kapatılarak, trafik akışı diğer platformdan gidiş-geliş olarak sağlanmaktadır. TEM Otoyolundan Silivri istikametine çıkış kolu trafiğe kapatılacaktır.(Çalışmalar her gün 20:00 ile 07:00 saatleri arasında yürütülecektir.)

Ankara-Niğde Otoyolunun 7-9.km.leri arasında 30.07.2026-04.08.2026 tarihlerinde üst yapı çalışması yapılması nedeniyle Niğde istikameti sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanacaktır.

İzmir Aydın Otoyolu Tire yolu Köprüsü İzmir İstikameti 0-1km"leri arasında yol yapım çalışmasından dolayı 02-08-2026-05-08-2026 tarihleri arasında sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılacak olup trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanacaktır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmededir.

Antalya-Alanya yolunun 19-25.km.leri arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle her gün 22:00-06:00 saatleri arasında her iki yönde birer şerit trafiğe kapatılacak olup, ulaşım diğer şeritlerden sağlanacaktır.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 54-58.km.leri arasında 06.07.2026 tarihinden itibaren üstyapı onarım çalışmalarından dolayı Konya-Afyonkarahisar yönü kapalı olup trafik bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanmaktadır.

Kayseri-Kırşehir yolunun 6-11.km.leri arasında 22.06.2026 tarihinden itibaren yol yapım çalışması olduğun ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

TAG Otoyolunun 6-7.km.leri arasında 30.07.2026 tarihinden itibaren Karaisalı Kavşağı mevkiinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Vezirköprü-Havza yolunun 6-8 km.leri arasında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Kastamonu-Araç yolunun 3-14. km.leri arasında sathi kaplama çalışmaları yapılacaktır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Kütahya- Bozüyük Devlet yolunun 0-1 km.leri arasında Kümbet Yeniköy kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanmaktadır.