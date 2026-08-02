Tatile çıkacaklar dikkat! İzmir Aydın Otoyolu’nun iki şeridi trafiğe kapatıldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Karayolları Genel Müdürlüğünden (KGM) yapılan açıklamada, “İzmir Aydın Otoyolu Tire yolu Köprüsü İzmir İstikameti 0-1km"leri arasında yol yapım çalışmasından dolayı 02-08-2026-05-08-2026 tarihleri arasında sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılacak olup trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanacaktır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmededir.” denildi.
Hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek, hangi yollarda ulaşım kontrollü olarak sağlanacak? 2 Ağustos’ta hangi yollar kapalı olacak? Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) açıkladı. İşte ayrıntılar…
İşte Türkiye genelinde yol durumu:
O-3 TEM Otoyolu Kınalı Kavşağı -Silivri Kavşağı arasındaki kesimde Güney Taşıma Yolunda (İstanbul İstikameti) üstyapı yenileme çalışmaları yapılmaktadır. Çalışmalar esnasında İstanbul istikameti kesimler halinde kapatılarak, trafik akışı diğer platformdan gidiş-geliş olarak sağlanmaktadır. TEM Otoyolundan Silivri istikametine çıkış kolu trafiğe kapatılacaktır.(Çalışmalar her gün 20:00 ile 07:00 saatleri arasında yürütülecektir.)
Ankara-Niğde Otoyolunun 7-9.km.leri arasında 30.07.2026-04.08.2026 tarihlerinde üst yapı çalışması yapılması nedeniyle Niğde istikameti sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanacaktır.
İzmir Aydın Otoyolu Tire yolu Köprüsü İzmir İstikameti 0-1km"leri arasında yol yapım çalışmasından dolayı 02-08-2026-05-08-2026 tarihleri arasında sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılacak olup trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanacaktır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmededir.
Antalya-Alanya yolunun 19-25.km.leri arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle her gün 22:00-06:00 saatleri arasında her iki yönde birer şerit trafiğe kapatılacak olup, ulaşım diğer şeritlerden sağlanacaktır.
Konya-Afyonkarahisar yolunun 54-58.km.leri arasında 06.07.2026 tarihinden itibaren üstyapı onarım çalışmalarından dolayı Konya-Afyonkarahisar yönü kapalı olup trafik bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanmaktadır.
Kayseri-Kırşehir yolunun 6-11.km.leri arasında 22.06.2026 tarihinden itibaren yol yapım çalışması olduğun ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.
TAG Otoyolunun 6-7.km.leri arasında 30.07.2026 tarihinden itibaren Karaisalı Kavşağı mevkiinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır.
Vezirköprü-Havza yolunun 6-8 km.leri arasında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
Kastamonu-Araç yolunun 3-14. km.leri arasında sathi kaplama çalışmaları yapılacaktır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.
Kütahya- Bozüyük Devlet yolunun 0-1 km.leri arasında Kümbet Yeniköy kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanmaktadır.