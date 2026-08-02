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Kaymakamlık hayalinden vazgeçti, servetine servet kattı: "Kırmızı altın"la parasını 100’e katladı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Kaymakamlık hayalinden vazgeçti, servetine servet kattı: “Kırmızı altın”la parasını 100’e katladı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunu olan 27 yaşındaki genç girişimci Yunus Emre Kalaycı, ailesinin tüm ısrarlarına rağmen klasik memuriyet hayalini bir kenara bırakarak tarım sektöründe adeta devrim yaptı. Bolu'da kurduğu "Bonus Meyve Bahçeleri" ile katma değeri yüksek orman meyvesi yetiştiriciliğine yönelen Kalaycı, geleneksel tarıma kıyasla gelirini 100 kat artırarak büyük bir ekonomik başarıya imza attı. Bugün alıcıların sıraya girdiği bu örnek girişim, tarıma adım atmak isteyen binlerce gence ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

#1
Foto - Kaymakamlık hayalinden vazgeçti, servetine servet kattı: "Kırmızı altın"la parasını 100’e katladı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra kaymakam olma hedefini bir kenara bırakan 27 yaşındaki Yunus Emre Kalaycı, Bolu’da kurduğu "Bonus Meyve Bahçeleri" ile katma değerli tarımda devrim yapıyor. Ailesinin "masa başı iş" ısrarına ve çevresinin "batarsın" uyarılarına kulak asmayan genç girişimci, kırmızı meyve yetiştiriciliğiyle geleneksel tarıma kıyasla 100 kat daha yüksek bir getiri elde ederek önemli bir ekonomik başarı öyküsüne imza attı.

#2
Foto - Kaymakamlık hayalinden vazgeçti, servetine servet kattı: "Kırmızı altın"la parasını 100’e katladı

Bürokrasi hayallerini Bolu'nun verimli topraklarına taşıyan Yunus Emre Kalaycı, Tarım ve Hayvancılık YouTube kanalı üzerinden paylaştığı ilham verici hikayesiyle tarım sektörüne girmek isteyenlere ışık tutuyor. Kendisini artık "bahçesinin kaymakamı" olarak tanımlayan Kalaycı'nın, 2023 yılında 6,5 dönümle başlayan serüveni, bugün sözleşmeli tarımla birlikte 45 dönüme yayılan devasa bir ekosisteme dönüşmüş durumda.

#3
Foto - Kaymakamlık hayalinden vazgeçti, servetine servet kattı: "Kırmızı altın"la parasını 100’e katladı

Memur bir baba ve geleneksel Türk ailesi yapısı içinde büyüyen Kalaycı, ailesinin masa başı, güvenceli bir memuriyet beklentisine rağmen tercihini doğadan ve üretimden yana kullandı. Geleneksel olarak patates, buğday ve arpa ekimi yapılan bölgede, katma değeri çok daha yüksek olan orman meyvelerine yönelmeye karar verdi. Başlangıçta duyduğu "Girme, yapamazsın, batarsın" şeklindeki olumsuz yorumlara inat, günlük 18-19 saatlik yoğun bir mesai ile "Bonus Meyve Bahçeleri" markasını hayata geçirdi.

#4
Foto - Kaymakamlık hayalinden vazgeçti, servetine servet kattı: "Kırmızı altın"la parasını 100’e katladı

Bir ekonomi veya tarım haberinde en çok merak edilen unsur şüphesiz yatırımın geri dönüş (ROI) hızı ve karlılığıdır. Kalaycı'nın paylaştığı veriler, orman meyveleri yetiştiriciliğinin sunduğu yüksek potansiyeli gözler önüne seriyor. 1 dönümlük arazinin fidan (yaklaşık bin adet) ve damlama sulama altyapısı maliyeti ortalama 100.000 TL civarında. Doğru bakım yapıldığında yatırım, kendini sadece bir yıl içerisinde amorti edebiliyor. Üstelik bu alanda kullanılabilecek çeşitli devlet destekleri de mevcut. İlk yıl 6,5 dönümden 2,5 ton ürün alan Kalaycı, tam verim çağı olan 3. ve 4. yıllarda verimin katlanarak arttığını belirtiyor.

#5
Foto - Kaymakamlık hayalinden vazgeçti, servetine servet kattı: "Kırmızı altın"la parasını 100’e katladı

Dekar başına 1 ila 1,5 ton arası ürün alındığında, dönüm başına yaklaşık 300 bin TL ile 400 bin TL arasında değişen ciddi bir gelir kalemi oluşuyor. Bu rakam, patates veya buğday gibi konvansiyonel ürünlerle kıyaslandığında yaklaşık 100 katlık bir kazanç farkı anlamına geliyor. Kalaycı’nın girişimcilik serüvenindeki en büyük engellerden biri ilk etapta pazar bulamamaktı. Ürünlerini satabilmek için 200 farklı firmaya e-posta gönderen ve yalnızca birinden dönüş alabilen Kalaycı, bugün gelinen noktada alıcıların sıraya girdiği, "hangi firmaya vereceğini kendisinin seçtiği" güçlü bir pazar konumuna ulaşmış durumda.

#6
Foto - Kaymakamlık hayalinden vazgeçti, servetine servet kattı: "Kırmızı altın"la parasını 100’e katladı

Raf ömrü kısa olan ahududu, yaban mersini, aronya, çilek ve frenk üzümü gibi ürünlerin lojistiği için 30 ton kapasiteli bir soğuk hava deposu kuran tesis, başta İstanbul, Ankara ve Bursa olmak üzere birçok şehre taze ürün sevkiyatı gerçekleştiriyor. İşletmenin mevcut istihdam hacmi ise 20 kişiye ulaşmış durumda. Şirketin bir sonraki vizyonu ise Bolu’daki üretim ağını 100 dönüme çıkararak doğrudan ihracat kapılarını aralamak.

#7
Foto - Kaymakamlık hayalinden vazgeçti, servetine servet kattı: "Kırmızı altın"la parasını 100’e katladı

Bölgenin iklimsel ve jeolojik şartlarına uygun üretim modelleri geliştiren Kalaycı, ahududunun Bolu iklimine son derece uygun olduğunu; yaban mersinini ise toprak pH değerleri uyuşmadığı için saksıda yetiştirdiklerini ifade ediyor. 2025 yılı Nisan ayında yaşanan zirai don olayından etkilenmelerine rağmen üretim sevdasından vazgeçmeyen genç girişimci, kimyasal kullanmak yerine organik tarım sertifikası güvencesiyle biyolojik mücadele yürütüyor. Zararlı haşeratı uzak tutmak için sıra başlarına lavanta ekiyor ve sıra aralarında organik elma sirkesi kullanıyor.

#8
Foto - Kaymakamlık hayalinden vazgeçti, servetine servet kattı: "Kırmızı altın"la parasını 100’e katladı

Sadece üretim ve satışla yetinmeyen "Bonus Meyve Bahçeleri", aynı zamanda bir agroturizm (tarım turizmi) merkezi olarak konumlanıyor. 2026 yılı itibarıyla misafirlerini ağırlamaya başlayan, Bolu’nun ilk ve tek halka açık organik tarım sertifikalı bahçesinde, anaokullarından pilates stüdyolarına kadar farklı kesimlerden ziyaretçiler dalından meyve toplama (hasat) etkinliklerine katılarak toprakla bütünleşme fırsatı buluyor. Şirket ayrıca sektöre adım atmak isteyen yeni üreticilere de danışmanlık hizmeti sunarak bilgi ve tecrübesini paylaşıyor.

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