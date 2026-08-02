Kaymakamlık hayalinden vazgeçti, servetine servet kattı: “Kırmızı altın”la parasını 100’e katladı
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunu olan 27 yaşındaki genç girişimci Yunus Emre Kalaycı, ailesinin tüm ısrarlarına rağmen klasik memuriyet hayalini bir kenara bırakarak tarım sektöründe adeta devrim yaptı. Bolu'da kurduğu "Bonus Meyve Bahçeleri" ile katma değeri yüksek orman meyvesi yetiştiriciliğine yönelen Kalaycı, geleneksel tarıma kıyasla gelirini 100 kat artırarak büyük bir ekonomik başarıya imza attı. Bugün alıcıların sıraya girdiği bu örnek girişim, tarıma adım atmak isteyen binlerce gence ilham kaynağı olmaya devam ediyor.