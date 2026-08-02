Kaymakamlık hayalinden vazgeçti, servetine servet kattı: “Kırmızı altın”la parasını 100’e katladı

Bir ekonomi veya tarım haberinde en çok merak edilen unsur şüphesiz yatırımın geri dönüş (ROI) hızı ve karlılığıdır. Kalaycı'nın paylaştığı veriler, orman meyveleri yetiştiriciliğinin sunduğu yüksek potansiyeli gözler önüne seriyor. 1 dönümlük arazinin fidan (yaklaşık bin adet) ve damlama sulama altyapısı maliyeti ortalama 100.000 TL civarında. Doğru bakım yapıldığında yatırım, kendini sadece bir yıl içerisinde amorti edebiliyor. Üstelik bu alanda kullanılabilecek çeşitli devlet destekleri de mevcut. İlk yıl 6,5 dönümden 2,5 ton ürün alan Kalaycı, tam verim çağı olan 3. ve 4. yıllarda verimin katlanarak arttığını belirtiyor.