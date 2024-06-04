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Kadın - Aile Zayıflatan yağ yakan soğuk çay: Öyle bir yöntem var ki... Bu yaz bir de böyle deneyin! Tek başına bile yetiyor!
Kadın - Aile

Zayıflatan yağ yakan soğuk çay: Öyle bir yöntem var ki... Bu yaz bir de böyle deneyin! Tek başına bile yetiyor!

Yeniakit Publisher
2024-06-04 18:56:00 - 2024-06-04 18:57:37
Zayıflatan yağ yakan soğuk çay: Öyle bir yöntem var ki... Bu yaz bir de böyle deneyin! Tek başına bile yetiyor!

Kilo vermek isteyenler ve bel bölgesinde bulunan inatçı yağlardan kurtulmak isteyenler bu çay tarifiyle muhteşem bir değişim yaşayacak. Bazı besinler var ki adıyla ün yapmış...

Zayıflatan Yağ Yakan Soğuk Çay Tarifi İçin Malzemeler

1 tane orta boy zencefil
1 tane limon

2 litre normal içme suyu

Zayıflatan Yağ Yakan Soğuk Çay Tarifi Nasıl Yapılır?
Limon ,zencefil, güzelce yıkıyoruz ,zencefili kabuklu küçük küçük doğruyoruz, çaydanlıkla koyup üzerine sıcak su döküp 10 dak demliyoruz ,sonra boşaltıyoruz sürahiye, üzerine limonu sıkıp küçük küçük limonu doğruyoruz ,sürahiye döküyoruz, üzerine normal suyu döküp yarım saat bekletip, gün erzinde 1 bardak yemekten 15 dak önce yemekten 40 dak sonra tüketelim ,ara da 1 litre de normal su da tüketelim ,ben doğum kilolarımı bununla attım, azcık da ekmeği azaltırsak çabuk verirsiniz.

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