Zayıflamaya engel olan durumlar nelerdir? İşte kilo verememenin nedenleri

Kilo vermekle ilgili sorunlar yaşıyor ve bir türlü kilolarınızdan kurtulamıyor musunuz? Eğer durum buysa kilo vermenizi engelleyen hataları bilmiyor olabilirsiniz. Bazen tüm çabalara rağmen kilo vermede zorluk yaşanabilir. İşte bu durumda kilo vermeyi neyin engellediğini bilmekte yarar var. Zayıflamaya engel olan durumlar nelerdir? İşte yanıtı...

Belli yiyecekleri kısıtlamak

Genellikle insanlar kilo vermeye karar verdiklerinde ilk yaptıkları şey yemek yemeyi bırakmaktır. Ancak pek çok çalışma kilo vermek için tek yolun tüm yiyecek gruplarından yeterli miktarda tüketilen bir diyet yapmak olduğunu ortaya koymuştur. Beslenmenizi kısıtlamamalısınız. Aksine sağlıklı yiyecekleri bolca programınıza dahil edin.

Bir uzmana danışmamak

Yaptığınız bir başka hata da bir uzmana danışmamak ve ondan görüşünü almamak olabilir. Böyle yaparsanız metabolizmanız ve onun olası özel ihtiyaçları konusunda karanlıkta kalırsınız. Güvenilir bir uzmana gitmek sizin için faydalı olabilir. Çünkü o sizin güncel kilo durumunuza ve içinde bulunduğunuz psikolojik şartlara göre bir aksiyon planı hazırlamanıza yardım edebilir.Gerçek hedeflerinize, yavaş yavaş ideal kilonuza ulaşmanız için size rehberlik edecektir. Önemli olan dergilerde yazılıp çizilen cezbedici hedefler değil, size ait olan hedeflerdir.

Egzersiz yapmamak

Tıbbi araştırmalarda kilo vermek için egzersiz yapılması gerektiği vurgulanıyor. Bunun nedeni basit: Vücudumuz aldığından daha fazla kaloriyi yakmalı. Bunu başarmak için, aktivitenin metabolizmayı düzenlediğini ve fazlalık olan yağlardan kurtulmamızı sağladığını unutmayın. Üstelik yapabileceğiniz pek çok aktivite vardır. Önemli olan tutkuyla yapacağınız aktiviteyi bulmaktır.

Aşırı miktarda alkol ve sigara tüketmek

Çeşitli çalışmalar alkollü içeceklerin kilo vermenizi engelleyebileceğini ortaya koyuyor. Öncelikle alkollü içeceklerin tamamen “boş” kaloriden oluştuklarını ve vücudunuza herhangi bir besin kazandırmadıklarını belirtelim. Yağa dönüşen şeker olarak birikirler. Daha da kötüsü alkollü içeceklerin aşırı miktarda tüketilmesi performansı da etkiler. Sonuçta beyinde ve sinir sisteminde bozukluklara ve kas dokusunda bozulmaya yol açabilirler. Sigara da aynı şekilde kilo vermenizi engelleyebilir.