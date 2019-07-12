Zayıflamak için spora başladı Türkiye şampiyonu oldu





ŞANLIURFA (AA) - YASİN DİKME - Şanlıurfa'da zayıflamak için kick boksa başlayan 17 yaşındaki Gülfidan Arusoğlu, hem bir yıl içerisinde 25 kilo verdi hem de çok sevdiği sporda Türkiye şampiyonu oldu.

Şanlıurfa'da yaşayan ve fazla kiloları nedeniyle çevresinden olumsuz eleştiriler alan Gülfidan Arusoğlu (17), kilolarından kurtularak sağlıklı bir bedene kavuşmak için zayıflamaya karar verdi.

Evinin yakınlarındaki Çağdaş Spor Kompleksi'ne gelen Gülfidan, tavsiye üzerine burada kick boksa başladı. Kısa sürede 95 kilodan 75'e düşen genç sporcu, 15 Ocak 2019'da Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda 3'üncü oldu. Çalışmalarına devam eden Gülfidan Arusoğlu, 1-7 Temmuz tarihlerinde Erzurum'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda da genç kızlar 70 kiloda şampiyonluğa ulaştı.

Bir yıl içinde 25 kilo veren Gülfidan, milli takıma seçilerek Avrupa ve dünya şampiyonasında da derece yapmak istiyor.

Kick boksçu Gülfidan Arusoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spor yapmayı çok sevdiğini, tavsiye üzerine kick boksa başladığını söyledi.

Kilosu nedeniyle öz güven kaybı yaşadığı dönemde spora başladığını belirten genç kick boksçu, "Çoğu zaman arkadaşların ve çevrem kilolarımı eleştiriyordu. Çağdaş Spor Kompleksi'nde antrenör Serhat Akagündüz'ün tavsiyesiyle kick boksa başladım. Bu sporu çok sevdim. Kısa zamanda çok çalışarak 6 ay içerisinde 75 kiloda Türkiye şampiyonasında 3. oldum. Geçen Erzurum'da düzenlenen şampiyonasında 70 kiloda gençlerde şampiyon oldum. Çok mutluyum. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gülfidan Arusoğlu, sporla birlikte öz güvenini tekrar kazandığını dile getirerek, "Sağlıklı yaşam için spor yapmak gerekiyor. Ben de kilolarımdan kurtulmak için spora başladım. Çok şükür hem kilolarımdan kurtuldum hem de katıldığım müsabakada şampiyon oldum. Bu kadar kısa zamanda bu kadar kilo vereceğimi düşünmüyordum." diye konuştu.

Haftada 3-4 gün antreman yaptığını anlatan Gülfidan, "Bu da bana Türkiye şampiyonluğunu getirdi. Çok çalışıyorum. Hedefim inşallah yakın bir zamanda Avrupa ve dünya şampiyonasında altın madalya almak. Bunu da yapacağıma inanıyorum." yorumunu yaptı.

Kick Boks Milli Takım Antrenörü Murat Akaltun da Gülfidan'ın gösterdiği azim ve başarısıyla birçok insana örnek teşkil ettiğini aktardı.

Şanlıurfa'da çok yetenekli gençlerin bulunduğu ifade eden Akaltun, şunları kaydetti:

"Şanlıurfamız genç nüfusa sahip. Onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için çalışmalar yapamıyoruz. Gülfidan kızımız da kilolarından kurtulmak için spora başladı. Serhat hocamız yeteneğini keşfedince onu kick boksa yönlendirdik. Kısa zamanda kilolarından kurtuldu. Disiplinli ve çalışkan bir yapısı var, inanıyorum ki yakın bir zamanda uluslararası organizasyonlarda da şampiyon olacak. Bizler onun yeteneğini geliştirmek adına bir program hazırladık. 6 aylık bir sporcu olmasına rağmen geçen yıl kızımız Türkiye 3'üncüsü oldu. Bu yıl da daha çok çalışarak Türkiye şampiyonu oldu. Şanlıurfa'da böyle başarılı kızlarımız artık çıkıyor. Ailelere sesleniyorum Gülfidan gibi bir sürü yetenekli kızlarımız var onları eve hapsetmek yerine böyle güzel faaliyetlere gönderelim. Hem sporunu yapsınlar hem de ülkemizi ve memleketimizi en güzel şekilde temsil etsinler."

Antrenör Serhat Akagündüz ise Gülfidan Arusoğlu'nun daha büyük başarılara imza atacağına inandığını söyledi.

Öğrencisinin azimli çalışarak kısa sürede Türkiye şampiyonu olmayı başardığına dikkati çeken Akagündüz, "Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya alarak gururumuz oldu. Yakında bir zamanda 67 kiloya düşerek Avrupa ve dünya şampiyonlarında derece alacağına inanıyorum. Kendisi ve bizler inanıyoruz. Bunu başaracak." değerlendirmesinde bulundu.







