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Spor Türkiye-Avustralya maçının hakemi belli oldu
Spor

Türkiye-Avustralya maçının hakemi belli oldu

Yeniakit Publisher
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Türkiye-Avustralya maçının hakemi belli oldu

A Milli Futbol Takımımızın, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile oynayacağı maçı Güney Amerika’dan Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek.

Türkiye’nin 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile oynayacağı ilk maçın hakemi açıklandı.

FIFA'nın duyurusuna göre karşılaşmayı Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jesus Valenzuela yönetecek.

Valenzuela'nın yardımcılıklarını Jorge Urrego ile Tulio Moreno üstlenecek. Müsabakanın video yardımcı hakemi (VAR) ise Peru Futbol Federasyonu'ndan Michael Orue olacak.

Bizim Çocuklar, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk karşılaşmasını 14 Haziran 2026 Pazar günü Türkiye saati ile sabah 07.00'de Avustralya ile oynayacak.

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