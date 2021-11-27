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Kadın - Aile Zayıflama çayı nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Zayıflama çayı nasıl yapılır?

Fazla kilolardan kurtulmak çoğu kişi için zorlu bir süreçtir.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 18:16:00 -
Zayıflama çayı nasıl yapılır?

Zayıflama çayları diüretik ve müshil etkisi gösterirler. Diüretikler, vücudun idrar ve bağırsak hareketleriyle suyu dışarı atmasını tetikler. Bu etki tartıda ağırlık kaybı görmenizi sağlayabilir

En iyi zayıflama çayı hangisi?

Yeşil çay zayıflama sürecinde kişiler tarafından en çok tercih edilen zayıflama çayı olmasının yanı sıra kilo verme sürecinde en etkili olan zayıflama çayıdır. Bu sebeple yeşil çay diyetisyenler tarafından en çok önerilen zayıflama çayıdır.

En hızlı hangi çay zayıflatır?

Yeşil çayın zayıflatan çaylar arasında ilk sırada gösterilmesinin nedeni, kafein ile metabolizmayı hızlandırırken içerdiği kateşinler (bir antioksidan çeşidi) vücuttaki yağ oranını azaltması. 35 erkek üzerinde yeşil çayın zayıflama etkisi hakkında yapılan 3 aylık bir araştırmaya göre, düzenli olarak yeşil çay içenlerin

Zayıflama çayı tarifi

Malzemeler

2 poşet beyaz çay veya yeşil çay.

 500 ml sıcak su

1 fındık kadar zencefil

3 adet karanfil

Hazırlanışı

500 ml sıcak suyun içine 2 poşet beyaz çayı veya yeşil çayı demleyin.

Ilıdıktan sonra zencefil rendeleyin, karanfili ve limonu da ilave edip karıştırın.

İster sıcak ister soğuk süzmeden gün içinde içebilirsiniz.

 

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