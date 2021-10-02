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Kadın - Aile Zayıf gözükmek sizin elinizde
Kadın - Aile

Zayıf gözükmek sizin elinizde

Kilolarınızdan şikayetçiyseniz bu yazımız tam size göre. Kıyafetleri doğru şekilde kombinleyerek zayıf gözükmeniz mümkün. İşte daha ince gözükmek için öneriler.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 09:42:00 -
Zayıf gözükmek sizin elinizde

Kilolarınızdan şikayetçiyseniz bu yazımız tam size göre. Kıyafetleri doğru şekilde kombinleyerek zayıf gözükmeniz mümkün. İşte daha ince gözükmek için öneriler.

  • Öncelikle vücudunuzu tanıyın.
  • Renklerin gücünü hafife almayın. Koyu tonlar giyinmek sizi uzun ve ince gösterir.
  • Desenli, şekilleri veya resimleri olan kıyafetler maalesef kilolu gösterir mümkün olduğunca kaçının.
  • Boyuna olan çizgili modeller sizi zayıf gösterecektir.
  • Enine ve ekose çizgilerden uzak durun.
  • Kalın dokunmuş kumaşlar sizi olduğunuzdan kalın gösterebilir.
  • Dökümlü kumaşlar tercih edin.
  • Çok büyük cepli gömlek, pantolon ve elbise tercih etmeyin.
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