Zayıf gözükmek sizin elinizde
Kilolarınızdan şikayetçiyseniz bu yazımız tam size göre. Kıyafetleri doğru şekilde kombinleyerek zayıf gözükmeniz mümkün. İşte daha ince gözükmek için öneriler.
Kilolarınızdan şikayetçiyseniz bu yazımız tam size göre. Kıyafetleri doğru şekilde kombinleyerek zayıf gözükmeniz mümkün. İşte daha ince gözükmek için öneriler.
- Öncelikle vücudunuzu tanıyın.
- Renklerin gücünü hafife almayın. Koyu tonlar giyinmek sizi uzun ve ince gösterir.
- Desenli, şekilleri veya resimleri olan kıyafetler maalesef kilolu gösterir mümkün olduğunca kaçının.
- Boyuna olan çizgili modeller sizi zayıf gösterecektir.
- Enine ve ekose çizgilerden uzak durun.
- Kalın dokunmuş kumaşlar sizi olduğunuzdan kalın gösterebilir.
- Dökümlü kumaşlar tercih edin.
- Çok büyük cepli gömlek, pantolon ve elbise tercih etmeyin.