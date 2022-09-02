Zavallı Avrupa... İtalya'nın enerji krizine çözümü: 'Kombiyi kısın'

İtalya Ekolojik Geçiş Bakanı Roberto Cingolani, doğalgaz kıtlığı nedeniyle ülkedeki herkesin ekim ayından itibaren kombileri kısması gerektiğni söyledi.

İtalya Ekolojik Geçiş Bakanı Roberto Cingolani, Rusya'yı hedef alan ağır yaptırımlar nedeniyle başlayan doğalgaz kıtlığı ve enerji krizine ilişkin yorum yaptı.



Dün düzenlenen kabine toplantısında açıklamada bulunan Cingolani, ülkedeki herkesin ekim ayından itibaren kombileri kısması gerektiğini ifade ederek, bu tedbirin enerji tasarrufuna yönelik planın parçası olmasını beklediklerini belirtti.



Bakan, daha önce medyada bahsedilen kamu personeli için uzaktan çalışmaya geri dönüş ve mağazalardaki vitrin aydınlatmasına dönük kısıtlamaların henüz söz konusu olmadığını da sözlerine ekledi.



Öte yandan Cingolani, okullarda enerjiden tasarruf etmek için öğrencilerin uzaktan eğitime geri dönmesi teklifini reddetti.



Ülkede halihazırda kamu binaları ve apartmanlarda merkezi ısıtma kullanımına ilişkin kısıtlamalar bulunuyor.



Enerji maliyetlerinin daha da artmasıyla tedbirlerin sıkılaştırılması bekleniyor.



Corriere della Sera gazetesine göre Roma'nın planı bu hafta kesinleşecek ve detayları önümüzdeki birkaç gün içinde imzalanacak kararnameyle belli olacak.