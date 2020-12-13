Koronavirüs salgını nedeniyle bulaşıcı ve gribal enfeksiyon hastalıklarına karşı olan talep büyük ölçüde arttı. Aşılardan bazıları devlet tarafından ücretsiz olarak karşılansada bazıları ücret karşılığında yaptırılabiliyor. Uzmanlar, zatürre aşısının koronavirüse karşı etkisinin olmadığını belirtiyor. Ancak zatürre nedeniyle her yıl yüz binlerce insan yaşamını yitirdiği bilinmektedir. Peki, Zatürre aşısı devlet tarafından karşılanır mı? İşte detaylar…

Zatürre hastalığı, akciğer hastalıkları bulunan özellikle de kronik rahatsızlıkları olan kişilerde ölümcül sonuçlara neden olabiliyor. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunabilmek için birçok kişinin grip ve zatürre aşılarına büyük bir talep artışı bulunmaktadır.

Zatürre aşısı devlet tarafından karşılanır mı?

Zatürre hastalığı, kronik rahatsızlığı bulunan kişilerde hayati sonuçlara neden olabilir. Söz konusu hastalığa karşı risk grubundaki bireyler, aile hekimliği ile üniversite hastanelerinde ücretsiz olarak aşı yaptırabilir.