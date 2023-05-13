Zaten kasetle genel başkan olmuştu... 'Muharrem İnce'ye yapılan operasyondan Kılıçdaroğlu'nun...'

Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesine ve FETÖ ile CHP'nin kumpaslarına değinen Destici, "İnce'ye sopanın ucunu gösterdiler. Bunların hepsi planlı, en son Rusya'yı işaret etmesi de bunun sonucu. Kılıçdaroğlu ve ekibinin bundan haberi vardı, ön alarak bu işin içinde biz yokuz algısını oluşturmaya başladı." diye konuştu.

"İNCE'YE SOPANIN UCUNU GÖSTERDİLER"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Muharrem İnce'ye sopanın ucunu gösterdiler. Kasetler, dekontlar ortaya çıktı. Doğru olmadığını söyledi biz bunu esas alıyoruz. Kılıçdaroğlu'nun çevresindeki tüm ekip, PKK'lılar da dahil ümitlerini kazanmaya bağlamış. Azerbaycan ile ilişkileri askıya alacaklar, terör örgütü mensupları işe dönecek, Türk ordusu Suriye'den çekilecek... Bütün bunlar Kılıçdaroğlu'na bel bağlamış kesimler. Muharrem İnce'yi buna engel gördüler. Bu şantaj, kumpas sürecini başlattılar" dedi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN BU KUMPASTAN HABERİ VARDI"

Sözlerine devam eden Destici, "Çok çirkin ve kabul edilemeyecek bir şey. Siyasi çıkarları için her yolu mübah göreceklerini gösteriyor. Bunların hepsi planlı, en son Rusya'yı işaret etmesi de bunun sonucu. Kılıçdaroğlu ve ekibinin bundan haberi vardı, ön alarak bu işin içinde biz yokuz algısını oluşturmaya başladı." dedi.

"İNCE'YE OY VERECEKLERİN DEMOKRATİK HAKLARI GASP EDİLDİ"

Mustafa Destici, "Özellikle sosyal medyadaki gelişmelere bakarsak, bir parmak olduğu ortaya çıkıyor. Kılıçdaroğlu'nun bunlara bel bağlaması, İnce'yi ekarte etmeye çalışması siyasi tarih adına kara lekedir. Bu iddiaların hangi çevreler tarafından dillendirildiğinde baktığımızda Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler olduğunu gördük. İnce'yi tamamen yarış dışına itmek istediler. İnce'ye oy vereceklerin demokratik hakları gasp edildi. Az da olsa bir etkisi olacaktır, pusulada bir değişiklik olmayacak. Oylar sayılacak ama alacağı oy büyük olarak düşecek. Adaylıktan çekilmese oylarında artış da olabilirdi." dedi.



"AKŞENER FİGÜRAN OLDUĞU İÇİN HİÇBİR ŞEYE MÜDAHALE ETMİYOR"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici:

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"Akşener masadan kalkıp döndükten sonra figüran olduğu için hiçbir şeye müdahale edemiyor. Sözde milliyetçi ama özerklik ve terör örgütleriyle iş birliği sözlerine bir şey diyemiyor. HDP meşru bir parti diyorlar, Akşener de HDP eşittir PKK diyor. Demirtaş'ın açıklamasını okumuş Mansur Yavaş, PKK silah bırakabilirmiş diyor. Terörist başının heykelini dikeceğini duymamış mı?"

KILIÇDAROĞLU "BEN ÖZERKLİĞİ İLAN EDECEĞİM DİYOR"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bir kere daha altını çizerek söylüyorum. Kılıçdaroğlu söylüyor 'Ben özerkliği getireceğim' diye. PYD olsun, bir başkası olsun Suriye'nin kuzeyinde diyen Kılıçdaroğlu, 'Bizim Libya'da ne işimiz var' diyen Kılıçdaorğlu, 'Bizim Suriye'de ne işimiz var. Ben gelirsem askerleri çekeceğim' diyen Kılıçdaroğlu. Ermenistan'la Azerbaycan'ı iki farklı ülke gibi değerlendirip aralarında hiçbir fark gözetmeden aynı şekilde eşit muamele yapacağını dile getiren yine CHP'liler. Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı, dış politika danışmanları bunları söylüyor." dedi.

TÜRK MİLLİYETÇİSİ NASIL OLUR DA ERDOĞAN'DAN BAŞKASINA OY VEREBİLİR?

Sözlerine devam eden Destici: "Şimdi bütün bunları gören bir Türk milliyetçisinin eli nasıl olur da Tayyip Erdoğan'dan başkasına oy verebilir ki? Yani neye oy vereceksiniz o zaman. Kaosa oy vereceksiniz. Yani ikinci tura kalma şansı yok, seçilme şansı yok. O zaman tam da Kılıçdaroğlu'nun, onu destekleyen PKK'nın FETÖ'nün, emperyalistlerin Amerika'nın istediğini yapmış olacaksınız. Seçimi ikinci tura bırakmayı istiyorlar. Birinci turda kazanma şanslarının olmadığını onlar da biliyor. Bir kargaşa çıkararak daha güçlü bir şekilde terör örgütlerini, Batı'yı ve farklı çevreleri devreye sokarak seçimi her türlü hileyi de, her türlü kumpası kurarak da kazanmak için bir hazırlık içinde olduklarını görüyoruz." dedi.