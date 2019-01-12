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Zarrab'dan rüşvet almıştı... Cezası belli oldu

ABD’de Türkiye’ye yönelik başlatılan kumpas davasında cezaevine giren Reza Zarrab’ın o dönemde rüşvet verdiği gardiyanın cezası belli oldu.

12 Ocak 2019 Cumartesi 07:17
Zarrab'dan rüşvet almıştı... Cezası belli oldu

ABD’de İran yaptırımlarını delmekten tutuklu bulunduğu dönemde Reza Zarrab’ın rüşvet verdiğini iddia ettiği gardiyan Victor Casado, çıkarıldığı ceza duruşmasında 3 yıl hapse mahkum edildi. 

Zarrabdan New Yorktaki Türk avukatı aracılığıyla rüşvet aldığını kabul eden Casado, son çıkarıldığı duruşmada suçlamaları kabul etmişti.

New Yorktaki Metropolitan Hapishanesine (MCC) Zarrab için alkol, cep telefonu ve bazı ilaç ile vitaminler dahil birçok maddeyi soktuğunu itiraf eden Casado, toplam 45 bin dolar civarında rüşvet aldığını ve bunun başka bir tutuklu aracılığıyla kendisine ilettiğini itiraf etti.

Zarrabın cezaevinde kaldığı dönemde etrafındaki diğer tutuklular için de para harcadığını ve oldukça zengin bir insan olduğunu fark ettiğini ve bu yüzden diğer tutukluya "Zarrab dışardan bir ihtiyacıÿvarsa, Casadoya bildirsin yeter" dediği belirtilen gardiyan Casado, rüşvet paralarının Dominik Cumhuriyetindeki ailesine havale edilmesini istediği iddia edilmişti.

İran’a yönelik yaptırımları delme, banka dolandırıcılığı ve kara para aklamak gibi suçlamaları kabul ÿettikten sonra savcılık için diğer sanık Hakan Atilla aleyhine itirafçı tanıklık yapan Zarrab, geçtiğimiz Mayıs ayında New York Güney Bölgesi Başsavcılığının isteği doğrultusunda davanın hakimi Richard Berman tarafından şartlı tahliye edilmişti. Zarrab geçtiğimiz eylül ayında New Yorkta önce bir restoran daha sonra da bir otelden çıkarken görüntülenmişti.

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Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 07:01
  1. ABD
  2. Reza Zarrab
  3. Victor Casado

YORUM YAZ

  • Cüneyt beyaz Cüneyt beyaz 33 dk önce
    Turkiye de kimseye rüşvet veremediğinden kimse ceza almadı
  • halil45halil451 sa önce
    ben rizanin böyle bisey yapacagini hic sanmiyorum bu sadece iftira , adami maf ettiler kumpas kurdular

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