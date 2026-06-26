Türkiye'nin obez haritası belli oldu! En oburlar o bölgeden!
Türkiye'de artan obezite oranların ilişkin verileri Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması (TBSA-2017) ile ortaya konuldu.
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Türkiye'de artan obezite oranların ilişkin verileri Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması (TBSA-2017) ile ortaya konuldu.
Araştırmaya göre, 15 yaş ve üzeri bireylerin yüzde 31,5’i obez kategorisinde yer alırken, kadınlarda bu oran yüzde 39,1’e kadar çıkıyor. Erkeklerde ise obezite oranı yüzde 24,6 olarak ölçüldü.
Sağlık Bakanlığın bölgesel düzeyde açıkladığı verilere göre obezite oranları Türkiye genelinde önemli farklılıklar gösterirken, İstanbul’dan Güneydoğu Anadolu’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada yaşam tarzı, beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktivite düzeyi bu tabloyu doğrudan etkileyen faktörler arasında yer alıyor.
İŞTE TÜRKİYE'NİN OBEZİTE HARİTASI
12: GÜNEYDOĞU ANADOLU: $,2
11: ORTADOĞU ANADOLU: $,5
10: KUZEYDOĞU ANADOLU: $,7
9: İSTANBUL: 0,7
8: DOĞU MARMARA: 2,0
7: AKDENİZ: 2,1
6: BATI ANADOLU: 2,6
5: EGE: 3,1
4: BATI MARMARA: 3,7
3: DOĞU KARADENİZ: 5,4
2: ORTA ANADOLU: 6,9
1: BATI KARADENİZ: 7,5/ derleyen: haber7
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