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Türkiye'nin obez haritası belli oldu! En oburlar o bölgeden!

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Giriş Tarihi:

Türkiye'nin obez haritası belli oldu! En oburlar o bölgeden!

Türkiye'de artan obezite oranların ilişkin verileri Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması (TBSA-2017) ile ortaya konuldu.

#1
Foto - Türkiye'nin obez haritası belli oldu! En oburlar o bölgeden!

Araştırmaya göre, 15 yaş ve üzeri bireylerin yüzde 31,5’i obez kategorisinde yer alırken, kadınlarda bu oran yüzde 39,1’e kadar çıkıyor. Erkeklerde ise obezite oranı yüzde 24,6 olarak ölçüldü.

#2
Foto - Türkiye'nin obez haritası belli oldu! En oburlar o bölgeden!

Sağlık Bakanlığın bölgesel düzeyde açıkladığı verilere göre obezite oranları Türkiye genelinde önemli farklılıklar gösterirken, İstanbul’dan Güneydoğu Anadolu’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada yaşam tarzı, beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktivite düzeyi bu tabloyu doğrudan etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

#3
Foto - Türkiye'nin obez haritası belli oldu! En oburlar o bölgeden!

İŞTE TÜRKİYE'NİN OBEZİTE HARİTASI

#4
Foto - Türkiye'nin obez haritası belli oldu! En oburlar o bölgeden!

12: GÜNEYDOĞU ANADOLU: $,2

#5
Foto - Türkiye'nin obez haritası belli oldu! En oburlar o bölgeden!

11: ORTADOĞU ANADOLU: $,5

#6
Foto - Türkiye'nin obez haritası belli oldu! En oburlar o bölgeden!

10: KUZEYDOĞU ANADOLU: $,7

#7
Foto - Türkiye'nin obez haritası belli oldu! En oburlar o bölgeden!

9: İSTANBUL: 0,7

#8
Foto - Türkiye'nin obez haritası belli oldu! En oburlar o bölgeden!

8: DOĞU MARMARA: 2,0

#9
Foto - Türkiye'nin obez haritası belli oldu! En oburlar o bölgeden!

7: AKDENİZ: 2,1

#10
Foto - Türkiye'nin obez haritası belli oldu! En oburlar o bölgeden!

6: BATI ANADOLU: 2,6

#11
Foto - Türkiye'nin obez haritası belli oldu! En oburlar o bölgeden!

5: EGE: 3,1

#12
Foto - Türkiye'nin obez haritası belli oldu! En oburlar o bölgeden!

4: BATI MARMARA: 3,7

#13
Foto - Türkiye'nin obez haritası belli oldu! En oburlar o bölgeden!

3: DOĞU KARADENİZ: 5,4

#14
Foto - Türkiye'nin obez haritası belli oldu! En oburlar o bölgeden!

2: ORTA ANADOLU: 6,9

#15
Foto - Türkiye'nin obez haritası belli oldu! En oburlar o bölgeden!

1: BATI KARADENİZ: 7,5/ derleyen: haber7

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