DNA hasarına karşı güneş kremi kullanın: Yaz aylarının vazgeçilmezi böyle koruyucu ve önleyici oluyor

Hamileler, çocuklar ve dermatolojik hastalığı olanlar mineral filtreli kullanmalı Kimlerin fiziksel, kimlerin kimyasal filtreli güneş kremi kullanması gerektiğine dair tavsiyelerde bulunan Dr. Öğr. Üyesi Elif Topcu, "Çocuklar, gebeler, melazma tedavisi ya da dermatolojik birtakım hastalık tedavisi görenler, fiziksel bariyeri fazla olan ürünleri kullanabilir. Hiçbir problemi olmayan, kendini sadece güneş yanığından korumak isteyenler dozu denetlenmiş, onaylanmış ve standartlaştırılmış kimyasal filtreler de kullanabilir. Önemli olan hangi bireye hangi ürünü, hangi yaşta seçeceğimiz" dedi. C vitamini kullanılabilir, retinoik asit ise sakıncalı C vitamini serumlarının güneş kremlerini destekleyici bir ürün olabileceğini belirten Topcu, "C vitamini çok iyi bir antioksidan. Güneş koruyucuları oldukça destekleyici diyebiliriz. Gündüzleri önce nemlendiricimizi, C vitaminli serumumuzu, üstüne de bir güneş koruyucu kullanabiliriz" dedi. Retinoik asit içeren ürünlerin ise yaz aylarında daha dikkatli kullanılması gerektiğinin belirten Dr. Öğr. Üyesi Elif Topcu, "Retinoik asidin yaz aylarında genel olarak kullanılmasını tavsiye etmiyoruz. Bu, hasta ya da danışan ile hekim arasında planlanması gereken bir ürün" diyerek retinoik asit kullanımına karşı uyarılarda bulundu. "DNA hasarını önlemek için güneş kremi kullanılmalı" Dr. Öğr. Üyesi Elif Topcu, sadece güneş yanıklarına karşı değil, hastalıklardan korunmak için de düzenli güneş kremi kullanımının önemini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Hep güneşten korunmaya çalışıyoruz ama hedefimiz sadece güneş yanıklarından korunmak olmasın. Aslında kronik bir ultraviyole maruziyeti olduğunu ve bunun güneş yanığından da öte DNA hasarı yapabileceğini ve bu DNA hasarının uzun vadede deri kanserlerine ya da cilt hasarına neden olabileceğini unutmamamız gerekiyor. Hedefimiz yoğun ultraviyoleden korunmak, DNA’mızı koruyabilmek ve cildimizde ekstra deri hastalıkları oluşmasını, belki de cilt kanserini engellemek olmalı. Sadece güneş yanığı gibi düşünmeyelim, uzun vadeli bir sağlık yatırımı gibi düşünelim."